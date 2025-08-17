augusztus 17., vasárnap

Produkció

1 órája

Ez egy nagyon izgalmas előadás – de csakis 16 éven felülieknek!

Sellye augusztus 22-én különleges programnak ad otthont. Az előadás kifejezetten felnőtteknek szól.

Tóth Viktória
Zina lép színpadra Sellyén

Fotó: Beres Tamas

A Sellyei Művelődési Házban 18 órától Zina lép színpadra Kurtizánképző című, országosan nagy sikert arató stand up estjével. A kapcsolatok, a szerelem és a férfi-női kommunikáció legkényesebb, olykor pikáns kérdéseit veszi górcső alá.

A Kurtizánképző provokatív, ironikus és rendkívül szórakoztató műsor. A nézők nemcsak nevethetnek, hanem egyfajta szerelmi okosítást is kapnak, amely után sokak szerint másképp tekintenek a párkapcsolatokra. Akik már látták, úgy vélik, a két nem közötti megértés és elfogadás útját nyitja meg az előadás. Ha más nem is, a kommunikáció biztosan új lendületet kap.

Az est 16 éven felülieknek ajánlott.

 

