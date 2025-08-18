Felejthetetlen jubileum: 30 év sikerét ünnepelte a Dolce Hegedűegyüttes a Siklósi Várban

A Dolce Hegedűegyüttes története a kilencvenes évek elejére nyúlt vissza. Zavagyákné Dolgos Éva, a zenekar alapítója és vezetője ekkor költözött Magyarországra, előtte a Szovjetunióban élt családjával.

Felejthetetlen jubileum: 30 éves lett a Dolce Hegedűegyüttes

Forrás: Riegl Gábor polgármester Facebook oldala

– Ott természetes volt, hogy iskolákban és más intézményekben is működtek kizárólag csak hegedűből álló zenei formációk, zongorakísérettel. Magyarországon viszont, ahogy tapasztaltam, ennek nincs hagyománya

– mesélte az alapító.

A Siklósi Zeneiskola hegedűtanára lett, majd 1995-ben úgy döntött, létrehozta saját hegedűegyüttesét a leglelkesebb tanítványokból. Az első fellépésre Mohácson került sor, egy megyei találkozón.

– A műsor után már rég kivonultunk a teremből, a gyerekek már a folyosó végén jártak, de a közönség még mindig vastapssal ünnepelt bennünket. Akkor eldöntöttem: ezt folytatni kell

– emlékezett vissza az alapító.

A próbák azóta is minden szombaton zajlottak – immár 30 éve. Voltak tagok, akik tízévesen kezdtek, és ma már negyven felettiek.

– Akadt, aki Nyíregyházáról vagy Szombathelyről utazott haza hétvégente csak a próbák miatt, közel tíz órát vonatozva oda-vissza. Ez mindent elmond: ha nem szerették volna, amit csinálnak, biztosan nem vállalták volna ezt az áldozatot

– vélekedett Dolgos Éva.

A Dolce Hegedűegyüttes különlegessége egyfelől az volt, hogy kizárólag hegedűkből állt, nem társult hozzá cselló, brácsa vagy bőgő. Emiatt nem volt hivatalos versenykategóriája a klasszikus zenei megmérettetéseken, mégis számos rangos fellépést tudhatott maga mögött a siklósi csapat, tagjai pedig kiemelt egyéni sikereket is elértek az elmúlt évtizedekben. A zenekar éveken át muzsikált a Pécsi Bazilika adventi koncertjein, az Ördögkatlan Fesztiválon, fellépett a Pécsi Országos Színházi Találkozón, illetve a budapesti Nemzeti Színház átadóján. Számos külföldi helyszínen is bemutatkoztak, többek között Ausztriában, Németországban, Horvátországban, Szlovákiában és Olaszországban.

A sikerek között kiemelkedett a 2000-es millenniumi országos rendezvénysorozat szolnoki döntője, ahová megyei és regionális fordulókon át jutottak el. Büszkék voltak arra is, hogy 2021-ben a siklósi helyi értéktárba került a zenekar, 2023-ban pedig a vármegyei közgyűlés Kulturális, Művészeti díjjal ismerte el több évtizedes munkájukat.