augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonók, húrok és könnyek

2 órája

Felejthetetlen jubileum: 30 év sikerét ünnepelte a Dolce Hegedűegyüttes a Siklósi Várban

Címkék#koncert#Pécsi Bazilika#Dolce Hegedűegyüttes

Augusztus 16-án este hét órakor különleges zenei élmény várta a közönséget a Siklósi Vár udvarán. A Dolce Hegedűegyüttes ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, ennek alkalmából tartott jubileumi koncertet.

Mohay Réka

A Dolce Hegedűegyüttes története a kilencvenes évek elejére nyúlt vissza. Zavagyákné Dolgos Éva, a zenekar alapítója és vezetője ekkor költözött Magyarországra, előtte a Szovjetunióban élt családjával.

Felejthetetlen jubileum: 30 éves lett a Dolce Hegedűegyüttes
Felejthetetlen jubileum: 30 éves lett a Dolce Hegedűegyüttes
Forrás: Riegl Gábor polgármester Facebook oldala

– Ott természetes volt, hogy iskolákban és más intézményekben is működtek kizárólag csak hegedűből álló zenei formációk, zongorakísérettel. Magyarországon viszont, ahogy tapasztaltam, ennek nincs hagyománya

 – mesélte az alapító.

A Siklósi Zeneiskola hegedűtanára lett, majd 1995-ben úgy döntött, létrehozta saját hegedűegyüttesét a leglelkesebb tanítványokból. Az első fellépésre Mohácson került sor, egy megyei találkozón.

– A műsor után már rég kivonultunk a teremből, a gyerekek már a folyosó végén jártak, de a közönség még mindig vastapssal ünnepelt bennünket. Akkor eldöntöttem: ezt folytatni kell

 – emlékezett vissza az alapító.

A próbák azóta is minden szombaton zajlottak – immár 30 éve. Voltak tagok, akik tízévesen kezdtek, és ma már negyven felettiek.

– Akadt, aki Nyíregyházáról vagy Szombathelyről utazott haza hétvégente csak a próbák miatt, közel tíz órát vonatozva oda-vissza. Ez mindent elmond: ha nem szerették volna, amit csinálnak, biztosan nem vállalták volna ezt az áldozatot

 – vélekedett Dolgos Éva.

A Dolce Hegedűegyüttes különlegessége egyfelől az volt, hogy kizárólag hegedűkből állt, nem társult hozzá cselló, brácsa vagy bőgő. Emiatt nem volt hivatalos versenykategóriája a klasszikus zenei megmérettetéseken, mégis számos rangos fellépést tudhatott maga mögött a siklósi csapat, tagjai pedig kiemelt egyéni sikereket is elértek az elmúlt évtizedekben. A zenekar éveken át muzsikált a Pécsi Bazilika adventi koncertjein, az Ördögkatlan Fesztiválon, fellépett a Pécsi Országos Színházi Találkozón, illetve a budapesti Nemzeti Színház átadóján. Számos külföldi helyszínen is bemutatkoztak, többek között Ausztriában, Németországban, Horvátországban, Szlovákiában és Olaszországban.

A sikerek között kiemelkedett a 2000-es millenniumi országos rendezvénysorozat szolnoki döntője, ahová megyei és regionális fordulókon át jutottak el. Büszkék voltak arra is, hogy 2021-ben a siklósi helyi értéktárba került a zenekar, 2023-ban pedig a vármegyei közgyűlés Kulturális, Művészeti díjjal ismerte el több évtizedes munkájukat.

Megható pillanatok a Dolce Hegedűegyüttes történetében

Az együttes számára a közönség mindig első helyen állt – akár nagyvárosi színházteremben, akár egy kistelepülés kultúrházában játszottak.

– Sokszor jártunk olyan falvakban, ahol még soha nem hallottak élő klasszikus zenét. Egy-egy adventi koncerten sokak szemébe sikerült könnyeket csalnunk. Ezek a pillanatok számunkra is felejthetetlenné váltak

 – mesélte az együttesvezető.

Korábban a pécsi székhelyű Csorba Győző Könyvtárral együtt járták a kis falvakat, amelyekbe az intézmény munkatársai könyveket vittek az ott élőknek.

Az augusztus 16-i koncerten a jelenlegi és a régi tagok is színpadra álltak. A nyitószámot együtt játszották, majd a stafétát átvette az aktuális formáció, akik Bizet Carmen nyitányával folytatták az estet. A várban fotókiállítást is bemutattak a Dolce Hegedűegyüttes elmúlt három évtizedének képeit, arcait, emlékeit felidézve.

A repertoár ezúttal is széles skálán mozgott: barokk és romantikus művek, 20. századi darabok is felcsendültek. Ahogyan Zavagyákné Dolgos Éva visszaemlékezéseiből kirajzolódott, három évtized alatt sok minden átalakult, ám a zene iránti szenvedély és a közösség összetartó ereje azóta is a zenekar hajtóerejét jelentette. 

 A program megvalósításához a Magyar Művészeti Akadémia által kiírt pályázat járult hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu