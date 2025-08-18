2 órája
Felejthetetlen jubileum: 30 év sikerét ünnepelte a Dolce Hegedűegyüttes a Siklósi Várban
Augusztus 16-án este hét órakor különleges zenei élmény várta a közönséget a Siklósi Vár udvarán. A Dolce Hegedűegyüttes ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, ennek alkalmából tartott jubileumi koncertet.
A Dolce Hegedűegyüttes története a kilencvenes évek elejére nyúlt vissza. Zavagyákné Dolgos Éva, a zenekar alapítója és vezetője ekkor költözött Magyarországra, előtte a Szovjetunióban élt családjával.
– Ott természetes volt, hogy iskolákban és más intézményekben is működtek kizárólag csak hegedűből álló zenei formációk, zongorakísérettel. Magyarországon viszont, ahogy tapasztaltam, ennek nincs hagyománya
– mesélte az alapító.
A Siklósi Zeneiskola hegedűtanára lett, majd 1995-ben úgy döntött, létrehozta saját hegedűegyüttesét a leglelkesebb tanítványokból. Az első fellépésre Mohácson került sor, egy megyei találkozón.
– A műsor után már rég kivonultunk a teremből, a gyerekek már a folyosó végén jártak, de a közönség még mindig vastapssal ünnepelt bennünket. Akkor eldöntöttem: ezt folytatni kell
– emlékezett vissza az alapító.
A próbák azóta is minden szombaton zajlottak – immár 30 éve. Voltak tagok, akik tízévesen kezdtek, és ma már negyven felettiek.
– Akadt, aki Nyíregyházáról vagy Szombathelyről utazott haza hétvégente csak a próbák miatt, közel tíz órát vonatozva oda-vissza. Ez mindent elmond: ha nem szerették volna, amit csinálnak, biztosan nem vállalták volna ezt az áldozatot
– vélekedett Dolgos Éva.
A Dolce Hegedűegyüttes különlegessége egyfelől az volt, hogy kizárólag hegedűkből állt, nem társult hozzá cselló, brácsa vagy bőgő. Emiatt nem volt hivatalos versenykategóriája a klasszikus zenei megmérettetéseken, mégis számos rangos fellépést tudhatott maga mögött a siklósi csapat, tagjai pedig kiemelt egyéni sikereket is elértek az elmúlt évtizedekben. A zenekar éveken át muzsikált a Pécsi Bazilika adventi koncertjein, az Ördögkatlan Fesztiválon, fellépett a Pécsi Országos Színházi Találkozón, illetve a budapesti Nemzeti Színház átadóján. Számos külföldi helyszínen is bemutatkoztak, többek között Ausztriában, Németországban, Horvátországban, Szlovákiában és Olaszországban.
A sikerek között kiemelkedett a 2000-es millenniumi országos rendezvénysorozat szolnoki döntője, ahová megyei és regionális fordulókon át jutottak el. Büszkék voltak arra is, hogy 2021-ben a siklósi helyi értéktárba került a zenekar, 2023-ban pedig a vármegyei közgyűlés Kulturális, Művészeti díjjal ismerte el több évtizedes munkájukat.
Megható pillanatok a Dolce Hegedűegyüttes történetében
Az együttes számára a közönség mindig első helyen állt – akár nagyvárosi színházteremben, akár egy kistelepülés kultúrházában játszottak.
– Sokszor jártunk olyan falvakban, ahol még soha nem hallottak élő klasszikus zenét. Egy-egy adventi koncerten sokak szemébe sikerült könnyeket csalnunk. Ezek a pillanatok számunkra is felejthetetlenné váltak
– mesélte az együttesvezető.
Korábban a pécsi székhelyű Csorba Győző Könyvtárral együtt járták a kis falvakat, amelyekbe az intézmény munkatársai könyveket vittek az ott élőknek.
Az augusztus 16-i koncerten a jelenlegi és a régi tagok is színpadra álltak. A nyitószámot együtt játszották, majd a stafétát átvette az aktuális formáció, akik Bizet Carmen nyitányával folytatták az estet. A várban fotókiállítást is bemutattak a Dolce Hegedűegyüttes elmúlt három évtizedének képeit, arcait, emlékeit felidézve.
A repertoár ezúttal is széles skálán mozgott: barokk és romantikus művek, 20. századi darabok is felcsendültek. Ahogyan Zavagyákné Dolgos Éva visszaemlékezéseiből kirajzolódott, három évtized alatt sok minden átalakult, ám a zene iránti szenvedély és a közösség összetartó ereje azóta is a zenekar hajtóerejét jelentette.
A program megvalósításához a Magyar Művészeti Akadémia által kiírt pályázat járult hozzá.