Jön az Ars Sacra Fesztivál: különleges programokat kínálnak Baranyában

Az Ars Sacra Fesztivált a hagyományok szerint szeptemberben tartják - a programkínálat folyamatosan bővül, a Pécsi Egyházmegyében is több helyszínen várják majd az érdeklődőket.

Az Ars Sacra Fesztivál részeként pár évvel ezelőtt Bártán gyalogos zarándoklatot tartottak

Az Ars Sacra Fesztivál programkínálata folyamatosan bővül

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán például Egy misszió tekintetei címmel fotókiállítás nyílik az AFRÉKA Nemzetközi Humanitárius Alapítvány munkájáról -a tárlat szeptember 13-án 10 és 16 óra, valamint szeptember 15-től 20-ig szintén 10 és 16 óra között tekinthető meg.

Keresztény Komolyzenei Kalandozásokkal is készül a Főiskola az Ars Sacra Feszitválra - a programsorozat első rendezvényére szeptember 16-án 18 órakor várnak minden érdeklődőt.

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola továbbá rövid kulturális műsorral egybekötött kiállítást rendez "A képbe foglalt imádság" címmel, az Ikonfestés egyházművészeti kurzuson készült alkotásokból. Az Ars Sacra Fesztivál keretein belül meghirdetett programot szeptember 19-én 17 órakor tartják.

A Dóm Kőtár is különleges rendezvényekkel készül az Ars Sacra Fesztiválra: a 2025-ös A remény zarándokai szentév alkalmából Forrai Tamás SJ pécsi egyetemi lelkész szubjektív tárlatvezetést tart Szakács Imre László Reményünk: Mi Atyánk című kiállításán szeptember 13-án 15 órai kezdettel. A szentév alkalmából képmeditációt is tartanak a kiállításon szeptember 20-án, 15 órakor, alkalmat adva a résztevőknek az elcsendesedésre, szemlélődésre, imára.

Szeptember 19-én 16 órakor pedig "Két kiállítás, egy helyszín" címmel interaktív tárlatvezetésre várják az érdeklődőket.

Az Ars Sacra Fesztiválhoz a JPM Néprajzi Múzeum is csatlakozik - Kunvári Gábor Kalotaszegi sirató című fotókiállítása szeptember 13-án 10 és 16 óra között, valamint szeptember 15-től 20-ig szintén 10 és 16 óra között tekinthető meg. A programajánló szerint Kunvári Gábor fotósorozata egy hagyományos temetést mutat be, búcsút a feltámadás reményében. A keresztény hitben ez a kifejezés a halál utáni életbe vetett hitet jelenti, Krisztus feltámadására és a hívők feltámadásába vetett reményre utal, akik bizonyos értelemben tehát "a remény zarándokai".