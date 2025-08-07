augusztus 7., csütörtök

3 órája

Sztárparádé a Harkányi Fürdőfesztiválon: ByeAlex, Kis Grófo és Severina egy hét alatt

A nyár utolsó nagy dobása idén is Harkányban várja a fürdőzés és a zene szerelmeseit. A Harkányi Fürdőfesztivál 2025-ben augusztus 20. és 24. között harmincadik alkalommal hozza el a nyár legpezsgőbb pillanatait.

Jusztin Levente

A vármegye és a környék egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye idén is méltó módon zárja le a nyarat: öt napon át három színpadon zajlanak a programok, miközben a harkányi fürdő minden szolgáltatása a vendégek rendelkezésére áll. A jubileumi Harkányi Fürdőfesztivál különleges ünnep a helyiek és a visszajáró látogatók számára egyaránt – egy igazi családbarát fesztivál, ahol a szórakozás, a pihenés és a közösségi élmény kéz a kézben jár.

harkányi fürdőfesztivál
A jubileumi Harkányi Fürdőfesztivál színes programokat kínál – több napon át mindenki szórakozhat
Fotó: Laufer László

Az egész családnak szórakozás – nem csak a fürdőzés miatt

A Harkányi Fürdőfesztivál 2025-ben a gyerekeknek is izgalmas programokat tartogat. A Harka Vízivilág gyerekbirodalom egész héten a legkisebbeket szólítja meg, naponta 13:00 és 18:00 között Dj Kovács Tomi vezetésével Kinder disco szórakoztatja a gyerekeket, de Ringató-foglalkozások, gyerekfitnesz és bűvészműsorok is várják a kicsiket. A családosok számára különösen kedvező, hogy a gyermekprogramokkal párhuzamosan a szülők kulturált és nyugodt környezetben élvezhetik a fellépéseket.

A Gyógykert színpad a komolyabb hangvételű, művészi produkcióknak ad teret: helyi zenekarok, énekesek, fúvósok, tamburások, valamint táncosok is bemutatkoznak. Minden nap új stílusban szól a zene: lesz swing, jazz, népzene, világzene és ismert filmslágerek is. A PTE Brass Band, a Harkány Big Band, a Swing Ladies és a Track Quartet mellett Sebestyén Virág és a Gyarmati Tambura Trió is fellép. De természetesen a szombati napon a hagyományos vizespóló verseny nem maradhat el a az Odeon Ételbár Lepke színpadon.

Komoly névsor állt össze a Harkányi Fürdőfesztivál idei fellépőiből

A könnyed szórakozás kedvelőinek az Odeon Ételbár Lepke színpad kínál folyamatos programot egész nap: stand-up előadók, Dj-k, nosztalgia- és popprodukciók váltják egymást. Itt lép fel többek között Nótár Mary, Kis Grófo, Bréda Bia, Nemazalány és Sofi, a Desperado és a Vivat Bacchus is – a közönség nap mint nap együtt énekelheti a legismertebb slágereket.

Az esték fénypontjai a Viva Palazzo nagyszínpad koncertjei lesznek. Augusztus 20-án az Edda musical nyitja meg a nagyszínpadi programot, míg a hét további részében sztárok egész sora gondoskodik a hajnalig tartó bulihangulatról. Színpadra lép Metzker Viki, Pixa, AK26, ByeAlex és a Slepp, Koosz, DJ Duly, valamint a horvát popsztár Severina is. A zárónapon, augusztus 24-én Fenyő Miklós ad élő koncertet.

A fürdő szolgáltatásai a a Harkányi Fürdőfesztivál ideje alatt is teljes kapacitással működnek: a gyógy- és élménymedencék, csúszdák, szaunavilág és gasztronómiai egységek egész nap nyitva állnak. A belépőjegyek és bérletek széles választéka lehetővé teszi, hogy mindenki a saját igényei szerint élvezze a fesztivált: napijegyek, esti koncertjegyek és három- vagy ötnapos bérletek is vásárolhatók, kedvezményes áron is. A jegyek elővételben elérhetők a www.tixa.hu weboldalon.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják, de eső esetén sem marad el a rendezvény.

 

