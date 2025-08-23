augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdemes megnézni

1 órája

Három új alkotást is megcsodálhatunk a szoborparkban

Címkék#Nagyharsányi Szoborpark#DDNP#kőrestaurátor#kőszobor

Kaszás Endre

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és és az általa felkért szobrász-szakmai kuratórium 2025. június 27. és augusztus 5. között Szobrász és Restaurátor Szimpóziumot rendezett a Nagyharsányi Szoborparkban. 

Három új szobor is fogadja a látogatókat
Fotó: DDNP / Forrás: DDNP

Az eseménynek köszönhetően a szoborpark gyűjteménye három vadonatúj kőszoborral gyarapodott: elkészült Miklya Gábor „SHIFT – Elmozdulás”, Sárkány Balázs „Hosszúhajú állat IV: A jólfésült”, valamint Hegedűs Éva „Nyugvópont” című műve. Mindemellett, a PTE MK és az MKE kőrestaurátor tanárai és hallgatói közös munkájának eredményeként megújult a Szoborpark 1969 és 1981 között készült három ikonikus műve, Rétfalvi Sándor „Kővirág” és „Gyökerek”, valamint Irena Molin-Sowa „Villányi táj” című munkája.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu