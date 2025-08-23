Három új alkotást is megcsodálhatunk a szoborparkban

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és és az általa felkért szobrász-szakmai kuratórium 2025. június 27. és augusztus 5. között Szobrász és Restaurátor Szimpóziumot rendezett a Nagyharsányi Szoborparkban.

Három új szobor is fogadja a látogatókat

Fotó: DDNP / Forrás: DDNP

Az eseménynek köszönhetően a szoborpark gyűjteménye három vadonatúj kőszoborral gyarapodott: elkészült Miklya Gábor „SHIFT – Elmozdulás”, Sárkány Balázs „Hosszúhajú állat IV: A jólfésült”, valamint Hegedűs Éva „Nyugvópont” című műve. Mindemellett, a PTE MK és az MKE kőrestaurátor tanárai és hallgatói közös munkájának eredményeként megújult a Szoborpark 1969 és 1981 között készült három ikonikus műve, Rétfalvi Sándor „Kővirág” és „Gyökerek”, valamint Irena Molin-Sowa „Villányi táj” című munkája.