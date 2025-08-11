Hétfői programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.30), Csupasz pisztoly (16.30, 20.30), Már megint nem férek a bőrödbe (18.20).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (20.00), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 18.00, 20.10), A hupikék törpikék (10.00, 12.00, 16.00), Cinematiné – Egy Minecraft film (11.00), Csupasz pisztoly (11.15, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Elio (11.40), F1 – A film (14.00, 17.00, 19.30), Fegyverek (11.30, 14.10, 16.50, 20.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.50), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (12.20, 16.45), Jurassic World: Újjászületés (10.15, 13.00, 14.45, 17.30, 20.20), Kardfog kapitány és a kalózmentő akció (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.10, 14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 12.20, 15.00, 17.20, 19.40), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.15, 13.20, 15.30, 17.45, 19.15), Spermageddon (20.30), Superman (11.50, 17.15), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (18.15).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Robin Hood” – időszakos kiállítás. Az időszakos kiállítás látogatóit a sherwoodi erdőbe repítjük az előadás díszleteinek, bábjainak és fotóinak segítségével. A kiállítás 2025. augusztus 31-ig látogatható, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat:10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „8 hét – 8 művész” című kiállítás. A 8 hetes művészeti program során a résztvevők hétről hétre más-más világhírű alkotó stílusával kísérleteztek. A kiállítás ezeket az egyedülálló alkotásokat mutatja be. A kiállítás megtekinthető 2025. augusztus 14-ig, hétfőtől–péntekig 9.00–14.00 óráig.

Malomvölgy: Dínó Park. Nézze meg az élethű, mozgó és hangot adó dínókat a festői Malomvölgyben. Egykor élt emlősök és hüllők is felbukkannak a dinoszauruszok között. Kaland, élmény és tudomány. Megtekinthető minden nap 10.00–17.30 között.

Mecsextrém Park (Pécs-Árpádtető): Erdei Kalandpark. Az alpesi kötélparktól a száguldó bobpályáig, a pörgő hófánktól a vad rodeó bikáig változatos kalandok várnak. Kicsik, nagyok, óvatos kezdők és vagány kihívásvadászok – itt senki nem fog unatkozni (10.00).