Hétfői programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Egérfutam (14.45), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (16.45), Többesélyes szerelem (18.15), Csupasz pisztoly (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 17.50), A hupikék törpikék (10.10, 12.15), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 16.30), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (11.00), Csupasz pisztoly (13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 20.30), Egérfutam (10.20, 13.15, 16.15, 18.20), Elio (10.50), F1 – A film (13.50, 19.30), Fegyverek (16.50, 19.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (14.00), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (11.10), Jurassic World: Újjászületés (15.10, 20.10), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.40, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.45, 14.45, 17.30, 20.15), Rosszfiúk 2. (11.30, 14.20, 17.00, 19.15), Spermageddon (20.00), Superman (12.30), Szuper bébi (10.30, 13.00, 16.00), Többesélyes szerelem (10.45, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (17.45), Veszélyes állatok (18.10, 20.30).

Turmix

Baranya: X. Bőköz Fesztivál. Programokból: Drávacsehi: Németh László kerámiagyűjteményének kiállítása (10.00), Boköz Café Podcast, aki kérdez: Pomezanski György, akik válaszolnak: Tolcsvay Béla Kossuth-díjas előadóművész (15.00), és Petrás Mária Kossuth- és Prima Primissima díjas keramikus (16.00), Tolcsvay Béla: Aranyfényű asszony Mária-tisztelet (18.00).

Malomvölgy: Dínó Park. Nézze meg az élethű, mozgó és hangot adó dínókat a festői Malomvölgyben. Egykor élt emlősök és hüllők is felbukkannak a dinoszauruszok között. Kaland, élmény és tudomány. Megtekinthető minden nap 10.00–17.30 között.

Mecsextrém Park (Pécs-Árpádtető): Erdei Kalandpark. Az alpesi kötélparktól a száguldó bobpályáig, a pörgő hófánktól a vad rodeó bikáig változatos kalandok várnak. Kicsik, nagyok, óvatos kezdők és vagány kihívásvadászok – itt senki nem fog unatkozni (10.00).

Pécs (Dömörkapu): Meseerdő. Egy tematikus mesepark, ahol Radnai Éva és Császár Levente pécsi meseírók Dömör király című története vezet minket végig. A 12 állomásból álló vidám park mindig nyitva, a belépés ingyenes.