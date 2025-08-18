augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

17°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranya

54 perce

Hétfői programsoroló

Címkék#Császár Levente#bobpálya#élmény#Pécs#játék

Bama.hu

Mozi

Uránia Mozi: Egérfutam (14.45), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (16.45), Többesélyes szerelem (18.15), Csupasz pisztoly (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 17.50), A hupikék törpikék (10.10, 12.15), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 16.30), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (11.00), Csupasz pisztoly (13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 20.30), Egérfutam (10.20, 13.15, 16.15, 18.20), Elio (10.50), F1 – A film (13.50, 19.30), Fegyverek (16.50, 19.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (14.00), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (11.10), Jurassic World: Újjászületés (15.10, 20.10), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.40, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.45, 14.45, 17.30, 20.15), Rosszfiúk 2. (11.30, 14.20, 17.00, 19.15), Spermageddon (20.00), Superman (12.30), Szuper bébi (10.30, 13.00, 16.00), Többesélyes szerelem (10.45, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (17.45), Veszélyes állatok (18.10, 20.30).

Turmix

Baranya: X. Bőköz Fesztivál. Programokból: Drávacsehi: Németh László kerámiagyűjteményének kiállítása (10.00), Boköz Café Podcast, aki kérdez: Pomezanski György, akik válaszolnak: Tolcsvay Béla Kossuth-díjas előadóművész (15.00), és Petrás Mária Kossuth- és Prima Primissima díjas keramikus (16.00), Tolcsvay Béla: Aranyfényű asszony Mária-tisztelet (18.00).

Malomvölgy: Dínó Park. Nézze meg az élethű, mozgó és hangot adó dínókat a festői Malomvölgyben. Egykor élt emlősök és hüllők is felbukkannak a dinoszauruszok között. Kaland, élmény és tudomány. Megtekinthető minden nap 10.00–17.30 között.

Mecsextrém Park (Pécs-Árpádtető): Erdei Kalandpark. Az alpesi kötélparktól a száguldó bobpályáig, a pörgő hófánktól a vad rodeó bikáig változatos kalandok várnak. Kicsik, nagyok, óvatos kezdők és vagány kihívásvadászok – itt senki nem fog unatkozni (10.00).

Pécs (Dömörkapu): Meseerdő. Egy tematikus mesepark, ahol Radnai Éva és Császár Levente pécsi meseírók Dömör király című története vezet minket végig. A 12 állomásból álló vidám park mindig nyitva, a belépés ingyenes.

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Ringató. Oldott, szeretetteli légkörben ismerhesd meg a közös mondókázás és az ölbéli játékok élményét (9.15).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu