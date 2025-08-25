Hétfői programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (15.00), Többesélyes szerelem (16.30), Senki 2. (18.45, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A fantasztikus 4-es: első lépések (11.00, 15.10), A hupikék törpikék (12.20), Apáca a városban (13.45, 18.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 13.30, 16.30), Cinematiné – Csongor és Tünde (11.00), Csupasz pisztoly (14.00, 16.50, 18.40, 20.30), Egérfutam (11.10, 14.20, 17.20), Elio (10.00), F1 – A film (13.45, 19.30), Fegyverek (17.30, 20.15), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.20), Így neveld a sárkányodat (12.40), Jurassic World: Újjászületés (16.45, 19.45), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.20, 15.15), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 14.30, 17.40), Rosszfiúk 2. (10.15, 12.50, 18.15, 19.30), Senki 2. (12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Spermageddon (19.50), Superman (11.00), Sültcsinálta hős (11.50, 15.30, 17.50), Szuper bébi (10.15), Többesélyes szerelem (12.00, 15.00, 17.30, 20.00), Utazásból bukó (12.00, 16.00, 20.00), Veszélyes állatok (20.20).

Turmix

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): „Robin Hood” – időszakos kiállítás. Az időszakos kiállítás látogatóit a sherwoodi erdőbe repítjük az előadás díszleteinek, bábjainak és fotóinak segítségével. A kiállítás 2025. augusztus 31-ig látogatható, hétfő-péntek: 9.00–16.00 óráig, szombat:10.00–18.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Computeria – Számítógépes tanfolyam indul nyugdíjasoknak. Hétköznapokon 14.00-16.00 óra között, jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 72/215-543.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „8 hét – 8 művész” című kiállítás. A 8 hetes művészeti program során a résztvevők hétről hétre más-más világhírű alkotó stílusával kísérleteztek. A kiállítás ezeket az egyedülálló alkotásokat mutatja be. A kiállítás megtekinthető 2025. augusztus 25-ig, 9.00–14.00 óráig.

Malomvölgy: Dínó Park. Nézze meg az élethű, mozgó és hangot adó dínókat a festői Malomvölgyben. Egykor élt emlősök és hüllők is felbukkannak a dinoszauruszok között. Kaland, élmény és tudomány. Megtekinthető minden nap 10.00–17.30 között.