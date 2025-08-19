augusztus 19., kedd

Ingyenes betekintést adnak a Hely szellemébe

A nyári nemzeti ünnepen díjmentesen megtekinthetjük Pécs legújabb nagyszabású tárlatát, ahol az is kiderül, mit keres Marcus Aurelius Pécsett.

Mitől érzik magukat pécsinek vagy baranyainak a helyiek? A távol élőknek mi jut eszükbe a mecsekaljai városról? A Széchenyi téri dzsámi mögött található A hely szelleme – Genius Loci című kiállítás erre keresi a válaszokat. Az őskortól napjainkig újszerű módon mutatja be a helyi történeteinket, hagyományainkat, helyszíneket, ahol messzeható események történtek. A termek „tárlatvezetői” géniuszaink, akik az események átélői, vagy megálmodói voltak. Személyükön keresztül jobban megérthetjük közös történelmünket, s benne saját magunkat.

A kiállítóhely földszintjén A komlótól a korsóig időszaki sörös kiállítás is megtekinthető, valamint a Római Kőtár sírkövei és oltárképei, amelyek Pécs ókori elődje, Sopianae lakóinak életébe, gondolkodásába, hitvilágába engednek bepillantást.

 

 

