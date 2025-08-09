Jegenyés János több volt mint üvegművész: könyv tiszteleg a baranyai polihisztor emléke előtt

Jegenyés János Papp Jánossal együtt kezdeményezte a 2008-ban Hosszúhetényben megnyílt üvegművészeti kiállítást és az azóta évente megrendezett Kelet-Mecseki Üveges Hétvégék hagyományát. Idén emlékére jelent meg a Jegenyés János című gazdag képanyaggal illusztrált kötet, amelyet többek között a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi Regionális Munkacsoport támogatott. A könyvben megjelent fényképek közül több a Dunántúli Napló fotóriportere, Löffler Péter munkája. Az egyik szerkesztő, Kertészfi Ágnes üvegművész nyilatkozott, aki személyesen is ismerte Jegenyést.

Jegenyés János életművét próbálja az olvasók elé tárni az új kötet.

Forrás: MNG/MMA/Löffler Péter (Dunántúli Napló)

Mint Kertészfi Ágnes elmondta, a kötet egyfajta emlékkönyv, amely Jegenyés életét és munkásságát mutatja be, kollégák, művészettörténészek írásaival kiegészítve. Jegenyés saját életéről szóló írása is helyet kapott. Törekedtek bemutatni személyiségének gazdagságát: nemcsak alkotó, hanem közösségi ember volt, aki nagy energiával szervezett, tanított, és sokakat indított el az üvegművészet útján.

A Jegenyés János életművét összegző kötetet Pattantyús Gergely és Kertészfi Ágnes mutatta be Hosszúhetényben augusztus 1-jén.

– Nagy hatású emberként ismertük, ezt próbáltuk körüljárni – fogalmazott.

Jegenyés művészeti munkái mellett régészeti és helytörténeti kutatásokat is végzett. Feltárta például a Zselicben a lukafai porcelángyár elődjét, egykor volt üveggyárát, és dokumentálta a térség korábbi üveghutáit is. Eredményeit a szakmai közösségnek mutatta be, miközben Zempléntől a Bakonyig bejárta az országot mindenhol, ahol üveges hagyományokra bukkant. Jegenyés tervet készített a pécsi városháza dísztermének üvegablakaira, mely szerepel is a kötetben, ám a kivitelezés sajnos nem valósult meg. Ami viszont elkészült és ma is látható, az a pécsi Lyceum-templomban az altemplomhoz vezető ajtók betétje, valamint a püspökszentlászlói Életrendezés Háza kápolnájának oltárképe, amely egy Szent Család-ábrázolás, a rá jellemző igényességgel kivitelezve.

– Roppant aprólékosan, precízen dolgozott, ami miatt sokszor nem is készült el időre a megrendelésekkel, semmi sem volt elég jó neki – fogalmazott az alkotótárs.

Számos épületet, amelyek Jegenyés munkáit őrizték, időközben lebontottak vagy átalakítottak. A pécsi Kórház téren lévő egykori Centrophone Irodaház bejárati ajtajába is kiváló üvegesmunkát készített, amely ma már nem látható ott, ám a tervek szerint jövőre kiállítják a hosszúhetényi állandó tárlaton.

– A templomok, az egyházi épületek szerencsére megőrizték műveit – emelte ki Kertészfi.