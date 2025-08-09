1 órája
Jegenyés János több volt mint üvegművész: könyv tiszteleg a baranyai polihisztor emléke előtt
Megjelent a Jegenyés János (1946–2008) üvegművész, kutató életművét bemutató hiánypótló kötet, melyet a XVIII. Üveges Hétvége nyitóeseményén mutatták be Hosszúhetényben, Farkas Vajk kiállításának megnyitója előtt. A baranyai polihisztor, Jegenyés János életéről, munkásságáról olvashatunk a látványos könyvben.
Jegenyés János Papp Jánossal együtt kezdeményezte a 2008-ban Hosszúhetényben megnyílt üvegművészeti kiállítást és az azóta évente megrendezett Kelet-Mecseki Üveges Hétvégék hagyományát. Idén emlékére jelent meg a Jegenyés János című gazdag képanyaggal illusztrált kötet, amelyet többek között a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi Regionális Munkacsoport támogatott. A könyvben megjelent fényképek közül több a Dunántúli Napló fotóriportere, Löffler Péter munkája. Az egyik szerkesztő, Kertészfi Ágnes üvegművész nyilatkozott, aki személyesen is ismerte Jegenyést.
Mint Kertészfi Ágnes elmondta, a kötet egyfajta emlékkönyv, amely Jegenyés életét és munkásságát mutatja be, kollégák, művészettörténészek írásaival kiegészítve. Jegenyés saját életéről szóló írása is helyet kapott. Törekedtek bemutatni személyiségének gazdagságát: nemcsak alkotó, hanem közösségi ember volt, aki nagy energiával szervezett, tanított, és sokakat indított el az üvegművészet útján.
– Nagy hatású emberként ismertük, ezt próbáltuk körüljárni – fogalmazott.
Jegenyés művészeti munkái mellett régészeti és helytörténeti kutatásokat is végzett. Feltárta például a Zselicben a lukafai porcelángyár elődjét, egykor volt üveggyárát, és dokumentálta a térség korábbi üveghutáit is. Eredményeit a szakmai közösségnek mutatta be, miközben Zempléntől a Bakonyig bejárta az országot mindenhol, ahol üveges hagyományokra bukkant. Jegenyés tervet készített a pécsi városháza dísztermének üvegablakaira, mely szerepel is a kötetben, ám a kivitelezés sajnos nem valósult meg. Ami viszont elkészült és ma is látható, az a pécsi Lyceum-templomban az altemplomhoz vezető ajtók betétje, valamint a püspökszentlászlói Életrendezés Háza kápolnájának oltárképe, amely egy Szent Család-ábrázolás, a rá jellemző igényességgel kivitelezve.
– Roppant aprólékosan, precízen dolgozott, ami miatt sokszor nem is készült el időre a megrendelésekkel, semmi sem volt elég jó neki – fogalmazott az alkotótárs.
Számos épületet, amelyek Jegenyés munkáit őrizték, időközben lebontottak vagy átalakítottak. A pécsi Kórház téren lévő egykori Centrophone Irodaház bejárati ajtajába is kiváló üvegesmunkát készített, amely ma már nem látható ott, ám a tervek szerint jövőre kiállítják a hosszúhetényi állandó tárlaton.
– A templomok, az egyházi épületek szerencsére megőrizték műveit – emelte ki Kertészfi.
Jegenyés János kiemelkedő életműve
Jegenyés János 1946-ban született Komlón, majd Pécsen tanult az üvegművészet iránti érdeklődéssel. Már általános iskolás korától kutatta a mecseki üveghuták történetét. 1974-ben végzett a Magyar Iparművészeti Főiskola szilikát szakán. Tervező művészként dolgozott miskolci és orosházi üveggyáraknál, majd Pécsen készített csillárokat és üvegablakokat. 1986–1992 között a Pécsi Üveges Baráti Találkozók szervezője volt, közreműködött a hosszúhetényi állandó üveggyűjtemény létrehozásában, és 2008-ban halála előtt még megrendezte annak kiállítását. Munkássága hozzájárult, hogy a magyar üvegművesség 2023-ban felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára.
A most megjelent kötetet az időközben sajnálatos módon elhunyt Papp János, valamint Kertészfi Ágnes és Pinczehelyi Sándor szerkesztette.
