Jubileumhoz méltó évadra készül a Pécsi Nemzeti Színház (galéria)

A 2025/2026-os évad a Színház téri teátrum történetének különleges mérföldköve: 130 esztendeje nyitotta meg kapuit a közönség előtt az ikonikus, jelenleg is a Pécsi Nemzeti Színház otthonát jelentő épülete, amely azóta is a város kulturális életének meghatározó központja. A jubileumi évad nyitányaként a társulat tagjai a Pécsi Tudományegyetem Borbirtokának rendezvényhelyszínén gyűltek össze, ahol a hivatalos társulati ülést követően a sajtó képviselőit is tájékoztatták a tervekről, újdonságokról és a frissen csatlakozott művészekről.

Lipics Zsolt reméli, a jubileumi évben is hasonló sikereket tudnak elérni, mint az előzőben

Fotó: Löffler Péter

Lipics Zsolt igazgató hangsúlyozta, hogy az idei évad a színház 130 éves épületéhez méltó, kiemelkedő időszak lesz. Mint mondta lapunknak, az egyik legfontosabb vállalásuk a Bánk bán nagyszabású díszbemutatója, amely nemcsak az operatársulat jubileumát teszi emlékezetessé, hanem az egész évad csúcspontját is ígéri. Az igazgató úgy látja, a színházi szakma napjainkban rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen a közönség bizalma törékeny: ha egy előadás nem sikerül, a nézők könnyen elpártolhatnak. Ugyanakkor az előző szezon megmutatta, hogy akár egy komoly, nehezebb témájú darab is kirobbanó sikert arathat – ilyen volt például Móricz Rokonok című műve. A társulat célja most is az, hogy hasonlóan erős közönségélményeket teremtsen, és legalább olyan színvonalas évadot vigyen végig, mint az előzőben. Az első bemutató szeptemberben várja a nézőket: Molnár Ferenc klasszikusát, A Pál utcai fiúkat tűzik műsorra.

Díjakat adtak át, Örökös tagokat köszöntöttek

A mai napon számos elismerést és kitüntetést is átadtak. Az elmúlt évad közönségdíját Illés Alexa és Józsa Richárd nyerte el, míg Győrfi István operaénekest a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki nemzeti ünnepünk alkalmából. A társulat 29 jubiláló tagját is köszöntötték, akik közül többen egyedi tervezésű emlékgyűrűt vehettek át a Doro ékszerüzlet jóvoltából. A háttérben dolgozók munkáját a Csaba Zita-hívódíjjal ismerték el, amelyet idén Bodonyi Diána öltöztető és Krajcsovics Csaba díszletfestő kapott.