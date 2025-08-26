augusztus 26., kedd

Évadnyitó

41 perce

Jubileumhoz méltó évadra készül a Pécsi Nemzeti Színház (galéria)

Címkék#operatársulat#Pécsi Nemzeti Színház#évadnyitó

A Pécsi Nemzeti Színház ebben az évadban jubileumot ünnepel. Az augusztus 26-án megtartott évadnyitó társulati ülésen és sajtótájékoztatón bemutatták az ünnepi programot, amely méltó módon ötvözi a színház hagyományait az újító szellemiséggel. Az idei évad középpontjában így a jeles évforduló áll.

Jusztin Levente

A 2025/2026-os évad a Színház téri teátrum történetének különleges mérföldköve: 130 esztendeje nyitotta meg kapuit a közönség előtt az ikonikus, jelenleg is a Pécsi Nemzeti Színház otthonát jelentő épülete, amely azóta is a város kulturális életének meghatározó központja. A jubileumi évad nyitányaként a társulat tagjai a Pécsi Tudományegyetem Borbirtokának rendezvényhelyszínén gyűltek össze, ahol a hivatalos társulati ülést követően a sajtó képviselőit is tájékoztatták a tervekről, újdonságokról és a frissen csatlakozott művészekről. 

színház_jubileum
Lipics Zsolt reméli, a jubileumi évben is hasonló sikereket tudnak elérni, mint az előzőben
Fotó: Löffler Péter

Lipics Zsolt igazgató hangsúlyozta, hogy az idei évad a színház 130 éves épületéhez méltó, kiemelkedő időszak lesz. Mint mondta lapunknak, az egyik legfontosabb vállalásuk a Bánk bán nagyszabású díszbemutatója, amely nemcsak az operatársulat jubileumát teszi emlékezetessé, hanem az egész évad csúcspontját is ígéri. Az igazgató úgy látja, a színházi szakma napjainkban rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen a közönség bizalma törékeny: ha egy előadás nem sikerül, a nézők könnyen elpártolhatnak. Ugyanakkor az előző szezon megmutatta, hogy akár egy komoly, nehezebb témájú darab is kirobbanó sikert arathat – ilyen volt például Móricz Rokonok című műve. A társulat célja most is az, hogy hasonlóan erős közönségélményeket teremtsen, és legalább olyan színvonalas évadot vigyen végig, mint az előzőben. Az első bemutató szeptemberben várja a nézőket: Molnár Ferenc klasszikusát, A Pál utcai fiúkat tűzik műsorra.

Díjakat adtak át, Örökös tagokat köszöntöttek

A mai napon számos elismerést és kitüntetést is átadtak. Az elmúlt évad közönségdíját Illés Alexa és Józsa Richárd nyerte el, míg Győrfi István operaénekest a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki nemzeti ünnepünk alkalmából. A társulat 29 jubiláló tagját is köszöntötték, akik közül többen egyedi tervezésű emlékgyűrűt vehettek át a Doro ékszerüzlet jóvoltából. A háttérben dolgozók munkáját a Csaba Zita-hívódíjjal ismerték el, amelyet idén Bodonyi Diána öltöztető és Krajcsovics Csaba díszletfestő kapott.

Kiemelt esemény volt az Örökös tag címek átadása is. Bukszár Márta énekművész 40 éve szolgálja a pécsi közönséget felejthetetlen szerepeivel, míg Dr. István Miklós négy évtizede a társulat orvosaként segíti a művészeket, példamutató hűséggel és elhivatottsággal.

A jubileum alkalmából érkezik a Bánk bán

Az új évadban gazdag műsorterv várja a nézőket. Vidákovics Szláven művészeti vezető bejelentette: 13 premierrel készülnek, köztük van Werner Schwab abszurd darabja, az Elnöknők Vincze János rendezésében. Az opera műfajában különleges esemény lesz Erkel Ferenc klasszikusa, a Bánk bán bemutatója, amely egyszerre tiszteleg a színház 130 éves, és az operatársulat 65 éves múltja előtt. A Pécsi Balett szintén jubilál, fennállásának 65. évfordulóját ünnepli, és koprodukciós előadásokkal gazdagítja a repertoárt. A XIX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó programjait Vincze Balázs ismertette, aki kiemelte a fesztivál nemzetközi rangját és az idei különleges tematikát.

Díjakat adtak át, Örökös tagokat köszöntöttek a Pécsi Nemzeti Színház évadnyitóján

Fotók: Löffler Péter

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
