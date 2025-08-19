augusztus 19., kedd

Megye

2 órája

Keddi programajánló

Mozi
Uránia Mozi: Egérfutam (k: 16.15 sze: 14.45), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (k: 14.45, sze: 16.45), Többesélyes szerelem (k: 20.00, sze: 18.15), Csupasz pisztoly (k: 18.15, sze: 20.30).
Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (k: 22.20), A fantasztikus 4-es: első lépések (k-sze: 13.40, 17.50), A hupikék törpikék (k-sze: 10.10, 12.15), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (k-sze: 10.00, 16.30), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (k-sze: 11.00), Csupasz pisztoly (k-sze: 13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 20.30, k: 22.30), Egérfutam (k-sze: 10.20, 13.15, 16.15, 18.20), Elio (k-sze: 10.50), F1 – A film (k-sze: 13.50, 19.30), Fegyverek (k-sze: 16.50, 19.45, k: 22.20), Hogyan tudnék élni nélküled? (k-sze: 14.00), Hozd vissza őt (k: 21.30), Így neveld a sárkányodat (k-sze: 11.10), Jurassic World: Újjászületés (k-sze: 15.10, 20.10), Lilo és Stitch – A csillagkutya (k-sze: 10.40, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (k-sze: 11.45, 14.45, 17.30, 20.15), Rosszfiúk 2. (k-sze: 11.30, 14.20, 17.00, 19.15), Spermageddon (k-sze: 20.00, k: 22.30), Superman (k-sze: 12.30), Szuper bébi (k-sze: 10.30, 13.00, 16.00), Többesélyes szerelem (k-sze: 10.45, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00, k: 21.15, 22.30), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (k: 17.45, sze: 21.45), Veszélyes állatok (k-sze: 18.10, 20.30, k: 22.30).

Turmix
Baranya: X. Bőköz Fesztivál. Programokból. Drávacsehi: „Adok nektek aranyvesszőt” zenés irodalmi est. Közreműködnek: Papp Attila színművész, Oláh Tánia operaénekes, színművész, Varga Gábor zongoraművész (18.00), Nihil Chips Akusztik (21.00),
Janus Pannonius Múzeum (Káptalan u. 5.): Tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások turistáknak és családoknak. Ha csoportos vagy egyéni tárlatvezetést vagy múzeumpedagógiai foglalkozást szeretne az alábbi elérhetőségen jelentkezhet 2025. augusztus 31-ig: [email protected]

