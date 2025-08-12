Keddi programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (16.30).

Csupasz pisztoly (18.40, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (20.00), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 18.00, 20.10), A hupikék törpikék (10.00, 12.00, 16.00), Cinematiné – Egy Minecraft film (11.00), Csupasz pisztoly (11.15, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Elio (11.40), F1 – A film (14.00, 17.00, 19.30), Fegyverek (11.30, 14.10, 16.50, 20.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.50), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (12.20, 16.45), Jurassic World: Újjászületés (10.15, 13.00, 14.45, 17.30, 20.20), Kardfog kapitány és a kalózmentő akció (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.10, 14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 12.20, 15.00, 17.20, 19.40), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.15, 13.20, 15.30, 17.45, 19.15), Spermageddon (20.30), Superman (11.50, 17.15), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (18.15).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Szent István tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00 és 15.00).

Janus Pannonius Múzeum (Káptalan u. 5.): Tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások turistáknak és családoknak. Ha csoportos vagy egyéni tárlatvezetést vagy múzeumpedagógiai foglalkozást szeretne az alábbi elérhetőségen jelentkezhet 2025. augusztus 31-ig: [email protected]

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): A Kodály Központ kulisszatitkai. Tekintse meg idegenvezetéssel a Kodály Központ Európában egyedülálló, világszínvonalú épületét (17.30).

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): „Lehetséges testek / Lokart 3.0” című kiállítás. A LOKART 2025-ös, harmadik kiadásának a tematikus fókuszában a test, egészen pontosan a kortárs képzőművészet különböző generációinak test-képes és test-képe és test-értelmezése áll. Kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 21-ig, kedd–csütörtök: 13.00–18.00-ig, péntek–vasárnapig: 11.00–18.00 óráig

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Helyünk a világegyetemben (11.00), Kalandozás a csillagos égbolton (16.00).