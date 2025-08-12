augusztus 12., kedd

Klára névnap

20°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranya

1 órája

Keddi programsoroló

Címkék#Cinema City Pécs#Szent István tér#Planetárium#elektromosság#turista

Bama.hu

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (16.30).

Csupasz pisztoly (18.40, 20.30). 

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (20.00), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 18.00, 20.10), A hupikék törpikék (10.00, 12.00, 16.00), Cinematiné – Egy Minecraft film (11.00), Csupasz pisztoly (11.15, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Elio (11.40), F1 – A film (14.00, 17.00, 19.30), Fegyverek (11.30, 14.10, 16.50, 20.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.50), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (12.20, 16.45), Jurassic World: Újjászületés (10.15, 13.00, 14.45, 17.30, 20.20), Kardfog kapitány és a kalózmentő akció (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.10, 14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 12.20, 15.00, 17.20, 19.40), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.15, 13.20, 15.30, 17.45, 19.15), Spermageddon (20.30), Superman (11.50, 17.15), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (18.15).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Szent István tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00 és 15.00).

Janus Pannonius Múzeum (Káptalan u. 5.): Tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások turistáknak és családoknak. Ha csoportos vagy egyéni tárlatvezetést vagy múzeumpedagógiai foglalkozást szeretne az alábbi elérhetőségen jelentkezhet 2025. augusztus 31-ig: [email protected]

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): A Kodály Központ kulisszatitkai. Tekintse meg idegenvezetéssel a Kodály Központ Európában egyedülálló, világszínvonalú épületét (17.30).

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): „Lehetséges testek / Lokart 3.0” című kiállítás. A LOKART 2025-ös, harmadik kiadásának a tematikus fókuszában a test, egészen pontosan a kortárs képzőművészet különböző generációinak test-képes és test-képe és test-értelmezése áll. Kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 21-ig, kedd–csütörtök: 13.00–18.00-ig, péntek–vasárnapig: 11.00–18.00 óráig

Zsolnay Kulturális Negyed (Planetárium): Helyünk a világegyetemben (11.00), Kalandozás a csillagos égbolton (16.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Látogatóközpont): Varázsóra – Megrázó kísérletek tudományos előadás. Vidám és hajmeresztő kísérleteket láthatunk az elektromosság és a mágnesesség témakörben (15.00).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu