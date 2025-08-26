Keddi programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (15.00), Többesélyes szerelem (16.30), Senki 2. (18.45, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A fantasztikus 4-es: első lépések (11.00, 15.10), A hupikék törpikék (12.20), Apáca a városban (13.45, 18.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 13.30, 16.30), Cinematiné – Csongor és Tünde (11.00), Csupasz pisztoly (14.00, 16.50, 18.40, 20.30), Egérfutam (11.10, 14.20, 17.20), Elio (10.00), F1 – A film (13.45, 19.30), Fegyverek (17.30, 20.15), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.20), Így neveld a sárkányodat (12.40), Jurassic World: Újjászületés (16.45, 19.45), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.20, 15.15), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 14.30, 17.40), Rosszfiúk 2. (10.15, 12.50, 15.40, 18.15, 19.30), Senki 2. (12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Spermageddon (19.50), Superman (11.00), Sültcsinálta hős (11.50, 15.30, 17.50), Szuper bébi (10.15), Többesélyes szerelem (12.00, 15.00, 17.30, 20.00), Utazásból bukó (12.00, 16.00, 20.00), Veszélyes állatok (20.20).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Horváth Anna: „Fotokino” című kiállításának megnyitója. Megnyitja: Varga Rita képzőművész. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 15-ig hétköznap 9-16 óra között. Megnyitó ma (16.30).

Janus Pannonius Múzeum (Káptalan u. 5.): Tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások turistáknak és családoknak. Ha csoportos vagy egyéni tárlatvezetést vagy múzeumpedagógiai foglalkozást szeretne az alábbi elérhetőségen jelentkezhet 2025. augusztus 31-ig: [email protected]

JPM Néprajzi Múzeum (Rákóczi út 15.): „ASzakkör” című kiállítás. Az időszaki tárlat a baranyai ASzakkör program alkotócsoportjának munkáit mutatja be. A kiállítás 2025. augusztus 30-ig látogatható, keddtől–szombatig 10.00-től 16.00 óráig.

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): „Lehetséges testek / Lokart 3.0” című kiállítás. A LOKART 2025-ös, harmadik kiadásának a tematikus fókuszában a test, egészen pontosan a kortárs képzőművészet különböző generációinak test-képes és test-képe és test-értelmezése áll. Kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 21-ig, kedd–csütörtök: 13.00–18.00-ig, péntek–vasárnapig: 11.00–18.00 óráig.