A falu, ami templomot épített a semmiből – most így él tovább a csoda (GALÉRIA)

Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, aki korábban már tervezett házat a Kungl házaspárnak, azonnal igent mondott a felkérésre. Visszaemlékezésében kiemeli: – „A templom két téglafala imádkozó kezeket formál, nyugat felé résnyire megnyitva, itt, az oltár mögötti színes üvegfelület lebeg a tető, s a tartóíves fa taréjszelemen – írja előszavában az építész. A belső tér az oltár felé ívelve emelkedik, ezzel is az Istenhez való közeledést szimbolizálva.

A kékesdi Szent Mihály-templom példátlan összefogással épült, sportolók, művészek, politikusok is az ügy mellé álltak. Végül 2009. szeptember 26-án, Szent Mihály napján kapott áldást a kalocsai érsek és a pécsi megyéspüspök közreműködésével. „A jó Isten áldása legyen mindenkin, aki bármilyen formában részt vett ebben a munkában, legyen az téglapucolás vagy főzés” – írja Kungl Jánosné előszavában.

Méltóképp ragadja meg a kékesdi templom csodáját az új kötet

Most pedig az Egy templom születése című kötet megörökíti és bemutatja mindezt az utókor számára. Kungl Jánosné a kötet fényképes illusztrációjához Bezdán József fotóművészt kérte fel. Az alkotó képei a templom külső és belső szépségét ragadják meg, bemutatva Csavlek Etelka keresztutat megjelenítő terrakotta stációit, amelyekhez II. János Pál pápa elmélkedései társulnak.

Kötet jelent meg a kékesdi templomról, mely Szent Mihály arkangyal nevét viseli. Építész: Dévényi Sándor, a nemzet művésze. Fotó: Mockups Design

– A felkért munkát már első látásra megkedveltem – árulja el Bezdán József.

A formabontó, szokatlan, hagyományoktól eltérő építészeti alkotás rögtön rabul ejtett. Szinte minden négyzetméter egy új gondolat, egy új ötlet, ami a témák kimeríthetetlen sorát tárta elém. Az oltár mögötti színes felületű üvegek, meg különleges fényhatással tették nyomatékossá az érzéseimet. A szakmai kihívás mellett, megtisztelő volt számomra, hogy részese lehettem egy önzetlen emberi közösség munkájának

– fogalmazott a fotográfus.