A falu, ami templomot épített a semmiből – most így él tovább a csoda (GALÉRIA)
A kékesdi Szent Mihály-templom története önmagában is mesébe illő: a semmiből, hittel, kitartással és példátlan közösségi összefogással épült fel a falu legmagasabb pontján. Most pedig egy különleges, magyar–német nyelvű fotóalbum született, amely nemcsak a kékesdi templom megépülésének történetét, hanem annak lelki gazdagságát és építészeti különlegességeit is bemutatja, Bezdán József fotóival illusztrálva.
Fotó: BEZDAN JOZSEF
A kékesdi templom építésének gondolata 1999-ben vetődött fel Kungl Jánosné Erzsébet kezdeményezésére, hiszen Kékesdnek évszázadok óta nem volt katolikus temploma. Mint a nemrég megjelent Egy templom születése című kötet előszavában felidézi: a településnek a török időkig volt kis, temetővel körbevett rotunda temploma, amely azonban elpusztult. A későbbi próbálkozások sem vezettek sikerre – egészen addig, amíg a falu lakói 1989-ben őt kérték fel, hogy vigye véghez az álmot.
Isten ajándékának tekintettem és tekintem most is a kegyelmet, amiben részesültem, hogy koordinálhattam ezt az egész építkezést
– vallja Kungl Jánosné.
Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, aki korábban már tervezett házat a Kungl házaspárnak, azonnal igent mondott a felkérésre. Visszaemlékezésében kiemeli: – „A templom két téglafala imádkozó kezeket formál, nyugat felé résnyire megnyitva, itt, az oltár mögötti színes üvegfelület lebeg a tető, s a tartóíves fa taréjszelemen – írja előszavában az építész. A belső tér az oltár felé ívelve emelkedik, ezzel is az Istenhez való közeledést szimbolizálva.
A kékesdi Szent Mihály-templom példátlan összefogással épült, sportolók, művészek, politikusok is az ügy mellé álltak. Végül 2009. szeptember 26-án, Szent Mihály napján kapott áldást a kalocsai érsek és a pécsi megyéspüspök közreműködésével. „A jó Isten áldása legyen mindenkin, aki bármilyen formában részt vett ebben a munkában, legyen az téglapucolás vagy főzés” – írja Kungl Jánosné előszavában.
Méltóképp ragadja meg a kékesdi templom csodáját az új kötet
Most pedig az Egy templom születése című kötet megörökíti és bemutatja mindezt az utókor számára. Kungl Jánosné a kötet fényképes illusztrációjához Bezdán József fotóművészt kérte fel. Az alkotó képei a templom külső és belső szépségét ragadják meg, bemutatva Csavlek Etelka keresztutat megjelenítő terrakotta stációit, amelyekhez II. János Pál pápa elmélkedései társulnak.
– A felkért munkát már első látásra megkedveltem – árulja el Bezdán József.
A formabontó, szokatlan, hagyományoktól eltérő építészeti alkotás rögtön rabul ejtett. Szinte minden négyzetméter egy új gondolat, egy új ötlet, ami a témák kimeríthetetlen sorát tárta elém. Az oltár mögötti színes felületű üvegek, meg különleges fényhatással tették nyomatékossá az érzéseimet. A szakmai kihívás mellett, megtisztelő volt számomra, hogy részese lehettem egy önzetlen emberi közösség munkájának
– fogalmazott a fotográfus.
A kékesdi templom csodáját megörökítő album jelent meg Bezdán József fotóivalFotók: Bezdán József
A kötetet Halmai Tamás József Attila-díjas költő versei teszik még gazdagabbá, lírai mélységet adva az album mondanivalójához, szavakkal írva körül a templom lelkiségét. A kiadvány egyszerre építészeti dokumentáció, művészeti album és lelki útravaló: célja, hogy az utókor számára rögzítse az emberi összefogás eredményét, a 21. századi építészet kiemelkedő alkotását.
Az album magánkiadásban jelent meg, és a templom megálmodójánál, Kungl Jánosnénál érhető el (cím a szerkesztőségben), aki – ahogy ígéri – „amíg élek, minden érdeklődőt szeretettel várok”.