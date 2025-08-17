augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

29°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kékesd szíve fotókon

1 órája

A falu, ami templomot épített a semmiből – most így él tovább a csoda (GALÉRIA)

Címkék#téglafal#kékesdi templom#album#kötet

A kékesdi Szent Mihály-templom története önmagában is mesébe illő: a semmiből, hittel, kitartással és példátlan közösségi összefogással épült fel a falu legmagasabb pontján. Most pedig egy különleges, magyar–német nyelvű fotóalbum született, amely nemcsak a kékesdi templom megépülésének történetét, hanem annak lelki gazdagságát és építészeti különlegességeit is bemutatja, Bezdán József fotóival illusztrálva.

Mohay Réka
A falu, ami templomot épített a semmiből – most így él tovább a csoda (GALÉRIA)

A kékesdi Szent Mihály-templom mesés története és építészeti különlegességei egy magyar–német nyelvű fotóalbumban, Bezdán József képeivel.

Fotó: BEZDAN JOZSEF

A kékesdi templom építésének gondolata 1999-ben vetődött fel Kungl Jánosné Erzsébet kezdeményezésére, hiszen Kékesdnek évszázadok óta nem volt katolikus temploma. Mint a nemrég megjelent Egy templom születése című kötet előszavában felidézi: a településnek a török időkig volt kis, temetővel körbevett rotunda temploma, amely azonban elpusztult. A későbbi próbálkozások sem vezettek sikerre – egészen addig, amíg a falu lakói 1989-ben őt kérték fel, hogy vigye véghez az álmot.

A kékesdi templom Szent Mihály arkangyal tiszteletére lett felszentelve. Most Bezdán József fotóival hiánypótló kötet jelent meg róla.
A kékesdi templom Szent Mihály arkangyal tiszteletére lett felszentelve. Most Bezdán József fotóival hiánypótló kötet jelent meg róla.
Fotó: Bezdán Józesf

Isten ajándékának tekintettem és tekintem most is a kegyelmet, amiben részesültem, hogy koordinálhattam ezt az egész építkezést

 – vallja Kungl Jánosné.

Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, aki korábban már tervezett házat a Kungl házaspárnak, azonnal igent mondott a felkérésre. Visszaemlékezésében kiemeli: – „A templom két téglafala imádkozó kezeket formál, nyugat felé résnyire megnyitva, itt, az oltár mögötti színes üvegfelület lebeg a tető, s a tartóíves fa taréjszelemen – írja előszavában az építész. A belső tér az oltár felé ívelve emelkedik, ezzel is az Istenhez való közeledést szimbolizálva. 

A kékesdi Szent Mihály-templom példátlan összefogással épült, sportolók, művészek, politikusok is az ügy mellé álltak. Végül 2009. szeptember 26-án, Szent Mihály napján kapott áldást a kalocsai érsek és a pécsi megyéspüspök közreműködésével. „A jó Isten áldása legyen mindenkin, aki bármilyen formában részt vett ebben a munkában, legyen az téglapucolás vagy főzés” – írja Kungl Jánosné előszavában.

Méltóképp ragadja meg a kékesdi templom csodáját az új kötet

Most pedig az Egy templom születése című kötet megörökíti és bemutatja mindezt az utókor számára. Kungl Jánosné a kötet fényképes illusztrációjához Bezdán József fotóművészt kérte fel. Az alkotó képei a templom külső és belső szépségét ragadják meg, bemutatva Csavlek Etelka keresztutat megjelenítő terrakotta stációit, amelyekhez II. János Pál pápa elmélkedései társulnak. 

Kötet jelent meg a kékesdi templomról, mely Szent Mihály arkangyal nevét viseli. Építész: Dévényi Sándor, a nemzet művésze.
Kötet jelent meg a kékesdi templomról, mely Szent Mihály arkangyal nevét viseli. Építész: Dévényi Sándor, a nemzet művésze. Fotó: Mockups Design

– A felkért munkát már első látásra megkedveltem – árulja el Bezdán József.

A formabontó, szokatlan, hagyományoktól eltérő építészeti alkotás rögtön rabul ejtett. Szinte minden négyzetméter egy új gondolat, egy új ötlet, ami a témák kimeríthetetlen sorát tárta elém. Az oltár mögötti színes felületű üvegek, meg különleges fényhatással tették nyomatékossá az érzéseimet. A szakmai kihívás mellett, megtisztelő volt számomra, hogy részese lehettem egy önzetlen emberi közösség munkájának 

– fogalmazott a fotográfus. 

A kékesdi templom csodáját megörökítő album jelent meg Bezdán József fotóival

Fotók: Bezdán József

A kötetet Halmai Tamás József Attila-díjas költő versei teszik még gazdagabbá, lírai mélységet adva az album mondanivalójához, szavakkal írva körül a templom lelkiségét.  A kiadvány egyszerre építészeti dokumentáció, művészeti album és lelki útravaló: célja, hogy az utókor számára rögzítse az emberi összefogás eredményét, a 21. századi építészet kiemelkedő alkotását.

Az album magánkiadásban jelent meg, és a templom megálmodójánál, Kungl Jánosnénál érhető el (cím a szerkesztőségben), aki – ahogy ígéri – „amíg élek, minden érdeklődőt szeretettel várok”. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu