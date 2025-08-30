A Kodály Központ a megnyitása óta eltelt időszakban 2.684 eseménynek adott otthont, és 1.241.166 látogatót fogadott. A kiemelkedő szakmai és közönségsiker mellett 2024-ben a ház elnyerte a MagyarBrands-díjat az „Innovatív Márka” kategóriában.

15 éves a Kodály Központ – jubileumi évad indul Pécsen



Egyedülálló sokszínűség, kiemelkedő minőség

A Kodály Központ programkínálata a kezdetektől fogva a sokszínűségre épít: a világhírű komolyzenei koncertektől a pop-, rock- és jazzprodukciókon át a színházi előadásokig és táncművészeti estekig számos műfaj megtalálható a repertoárban.

A Kodály Központot üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZsÖK) mellett két további szervezetre, a Pannon Filharmonikusokra és a Filharmónia Magyarországra is igaz, hogy nemcsak rendszeres koncertjeikkel, hanem átfogó művészeti programjaikkal is formálják a ház arculatát és gazdagítják a közönség élményét.

Az elmúlt években olyan világsztárok és hazai kedvencek léptek színpadra, mint Al di Meola, Mike Stern, Jan Garbarek, Richard Bona, Tommy Emmanuel, Yamato, Avishai Cohen, Presszer Gábor, Dés László, Lajkó Félix, Pintér Béla Társulata, Alföldi Róbert, a Magyar Állami Népi Együttes, a Duda Éva Társulat és a Pécsi Balett. A Kodály Központ rezidens zenekaraként a Pannon Filharmonikusok a 15 év alatt négy vezető karmester, Peskó Zoltán, Bogányi Tibor, Varga Gilbert és Kesselyák Gergely, valamint Kocsis Zoltán és Vass András dirigensek szakmai vezetésével közel 1200 rendezvényt adott: opera-előadásokat, nagyzenekari és kamara hangversenyeket, valamint a Kodály Központ edukációs programjait a bölcsisektől az egyetemistákig. A Filharmónia Magyarország révén fellépett itt többek között Maria João Pires, King’s Singers, Michail Pletnyov, Olga Kern, José Cura, Marlis Petersen, az Orosz Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Londoni Szimfonikus Zenekar.

Az ünnepi évad programjai

A jubileumi évad 2025 szeptember 1-jén a Pannon Filharmonikusok Városnapi díszhangversenyével indul és 2026 júliusában, a Zsolnay Fényfesztivállal zárul. Az évadban számos nagyszabású esemény várja a közönséget, köztük a StEfrem & Deva koncertje, a Verbier Fesztivál Kamarazenekarának előadása, a Csík Zenekar és Presser Gábor Adagio produkciója, valamint a legendás amerikai gitáros, Victor Wooten és családja, a Wooten Brothers fellépése.