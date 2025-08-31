Laufer László fotókiállítása Komlón: megmutatja, milyen volt a bánya mélye (GALÉRIA+VIDEÓ)

„Komló 40 éve sajtófotókon” címmel nyílt meg Laufer László fotókiállítása, amelynek megnyitóján dr. Grünwald Géza beszédében felidézte Laufer László, a Dunántúli Napló és a bama.hu egykori munkatársa pályakezdését, amely szorosan kapcsolódott Komlóhoz. Mint mondta, a fotóriporter ott volt a város, de még az ország több fontos pillanatánál, és képeivel megörökítette a korszak társadalmi, politikai és kulturális eseményeit. A falakon most mintegy ötven válogatott fotó látható, de digitálisan több száz alkotás idézi fel az elmúlt négy évtized történéseit.

Laufer László fotóit állították ki Komlón

Fotó: Kovács Liliána

Komlónak különleges helye van a fotóriporter szívében

Laufer László lapunknak elmondta: mindig szívesen járt Komlóra, előfordult, hogy naponta fotózott a városban.

Komlón a bánya megkerülhetetlen volt, sokszor jártam ott is

– emelte ki. Hozzátette, különösen büszke arra, hogy részt vehetett a Komló Lexikon összeállításában, amelyet a tervek szerint szerdán mutatnak be a nagyközönségnek.

A mostani kiállításon a közönség legendás pillanatokat is megtekinthet: például egy fotót, amelyen Göncz Árpád egy bányalátogatás során szerepel, vagy azt a különleges felvételt, amely „Elefánt a pályán” címmel vált emlékezetessé. Az anyag 40 év mintegy 800 képéből állt össze, ebből ötven került a falakra, a többit digitális vetítésen láthatják az érdeklődők.

A fotókiállítás szeptember 30-ig látogatható a Komlói Kaptár Művelődési Központban. A tervek szerint a teljes digitális gyűjtemény a későbbiekben a komlói múzeumhoz kerül, így hosszú távon is megőrzik a város múltját dokumentáló, egyedülálló fotóanyagot.

