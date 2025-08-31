Világhírű olasz maestro érkezik Pécsre, nem is akárhol találkozhatunk vele

Marcello Rota a legnagyobb szimfonikus zenekarok, köztük a Berlini – és Moszkvai Filharmonikusok, vagy a Prágai Nemzeti Opera karmestereként szerzett nemzetközi ismertséget, hamarosan pedig Pécsen vezényel – a Pécsi Nemzeti Színház épülete ad otthont a koncertnek.

Marcello Rota olasz karmester vezényel Pécsen szeptember 3-án.

Forrás: bnmusic-artists.com / Fotó: Jan Malý

– Ez lesz az első látogatása Pécsen?

– Igen, most először érkezem ebbe a gyönyörű, pezsgő, élettel teli magyar városba. Budapestet azonban már régóta jól ismerem: évek óta rendszeresen járok oda, és számos zenekart vezényeltem a fővárosban. Felléptem színházakban, arénákban, sőt, a lenyűgöző székesegyházban is volt már alkalmam koncertezni.

– Ha a pécsi közönség csupán egyetlen érzést vihetne haza a hangversenyről, mi lenne az?

– A koncert programja minden korosztályhoz szól: szenvedéllyel teli, gazdag érzelmi ívekkel, ugyanakkor helyet ad a felhőtlen szórakozásnak is. Mégis, ha egyetlen szóban kellene megfogalmaznom, azt mondanám: az emlékek. Emlékek, amelyek visszarepítenek minket a filmtörténet ikonikus pillanataihoz – azokhoz a képekhez, amelyeket Nino Rota és Ennio Morricone zenéje tett időtlenné.

– Zenei családban nőtt fel. Milyen gyermekkori élmények kísérik ma is, amikor a pódiumra lép?

– A zene számomra kezdetben játék és szenvedély volt, jóval azelőtt, hogy hivatássá vált volna. Már fiatalon megtapasztaltam a zenei pálya különböző állomásait: az első fellépéseket, a meghatározó koncerteket, melyek karrierem fontos mérföldköveivé váltak. Mindezek mellett azonban mindig eszembe jutnak mestereim, akik nemcsak a zenére, hanem arra is tanítottak, hogyan lehet méltón helytállni a világban.

– Ön klasszikus repertoárt és filmzenét is dirigál. Mit tanult a filmművészet nyelvéből, ami gazdagíthatja akár Verdi vagy Puccini interpretációját?

– Néhány napja meghallgattam néhány operai kíséretet: olyan felvételeket, amelyeket én készítettem énekhang nélkül — Puccini Toscáját és Pillangókisasszonyát. (Ezeket az alapokat az énekesek használják, hogy pontosan megtanulják a szólamukat, és figyelni tudjanak a zenekari hangzásra.) Azt éreztem, mintha egy film zenei aláfestését hallgatnám, a maga sokféle érzelmével. Ezzel csak azt akarom mondani: valójában minden válhat filmzenévé, ha egy adott mű dramaturgiájába illesztjük.