Marcello Rota vezényel

1 órája

Világhírű olasz maestro érkezik Pécsre, nem is akárhol találkozhatunk vele

Szeptember 3-án a Pécsi Nemzeti Színházban igazán különleges koncertélmény részese lehet a közönség. Marcello Rota, a nemzetközi hírű olasz karmester a Duna Szimfonikus Zenekar élén vezényli nagybátyja, a legendás Nino Rota, valamint Ennio Morricone felejthetetlen filmzenéit. Pécsi koncertje apropóján válaszolt kérdéseinkre.

Mohay Réka

Marcello Rota a legnagyobb szimfonikus zenekarok, köztük a Berlini – és Moszkvai Filharmonikusok, vagy a Prágai Nemzeti Opera karmestereként szerzett nemzetközi ismertséget, hamarosan pedig Pécsen vezényel – a Pécsi Nemzeti Színház épülete ad otthont a koncertnek.

Marcello Rota olasz karmester vezényel Pécsen szeptember 3-án.
Forrás: bnmusic-artists.com / Fotó: Jan Malý

– Ez lesz az első látogatása Pécsen?

– Igen, most először érkezem ebbe a gyönyörű, pezsgő, élettel teli magyar városba. Budapestet azonban már régóta jól ismerem: évek óta rendszeresen járok oda, és számos zenekart vezényeltem a fővárosban. Felléptem színházakban, arénákban, sőt, a lenyűgöző székesegyházban is volt már alkalmam koncertezni.

– Ha a pécsi közönség csupán egyetlen érzést vihetne haza a hangversenyről, mi lenne az?

– A koncert programja minden korosztályhoz szól: szenvedéllyel teli, gazdag érzelmi ívekkel, ugyanakkor helyet ad a felhőtlen szórakozásnak is. Mégis, ha egyetlen szóban kellene megfogalmaznom, azt mondanám: az emlékek. Emlékek, amelyek visszarepítenek minket a filmtörténet ikonikus pillanataihoz – azokhoz a képekhez, amelyeket Nino Rota és Ennio Morricone zenéje tett időtlenné.

– Zenei családban nőtt fel. Milyen gyermekkori élmények kísérik ma is, amikor a pódiumra lép?

– A zene számomra kezdetben játék és szenvedély volt, jóval azelőtt, hogy hivatássá vált volna. Már fiatalon megtapasztaltam a zenei pálya különböző állomásait: az első fellépéseket, a meghatározó koncerteket, melyek karrierem fontos mérföldköveivé váltak. Mindezek mellett azonban mindig eszembe jutnak mestereim, akik nemcsak a zenére, hanem arra is tanítottak, hogyan lehet méltón helytállni a világban.

– Ön klasszikus repertoárt és filmzenét is dirigál. Mit tanult a filmművészet nyelvéből, ami gazdagíthatja akár Verdi vagy Puccini interpretációját?

– Néhány napja meghallgattam néhány operai kíséretet: olyan felvételeket, amelyeket én készítettem énekhang nélkül — Puccini Toscáját és Pillangókisasszonyát. (Ezeket az alapokat az énekesek használják, hogy pontosan megtanulják a szólamukat, és figyelni tudjanak a zenekari hangzásra.) Azt éreztem, mintha egy film zenei aláfestését hallgatnám, a maga sokféle érzelmével. Ezzel csak azt akarom mondani: valójában minden válhat filmzenévé, ha egy adott mű dramaturgiájába illesztjük.

– Többször dolgozott már magyar zenészekkel és közönséggel. Mit tapasztalt zenei érzékenységükről?

– Pályám során mindig is találkoztam magyar muzsikusokkal, legyen szó szólistákról vagy zenekari tagokról. Olaszországban nincs olyan együttes, ahol ne találkoztam volna magyar zenésszel – sokukra ma is élénken emlékszem. Magyarország gazdag zenei hagyománya mindig is meghatározó volt, és mindmáig élő, jelentős örökséget jelent.

– Ha egyetlen zeneszerzőt kellene választania, akivel különleges szellemi rokonságot érez, ki lenne az?

– Nincs egyetlen „kedvenc” zeneszerzőm. Vannak azonban korszakok, amelyek különösen közel állnak hozzám, például a 19. század második felének operarepertoárja: Verdi, Puccini, majd Mascagni, Cilea, Giordano. Illetve, természetesen Rota. Ha azonban mindenképpen választanom kellene egy szerzőt, aki igazán meghatározó számomra, akkor azt mondanám: a telefonomon az egyetlen zenei alkalmazás Johann Sebastian Bach műveit tartalmazza, és tőle mindent meghallgatok. Igen, éppen Bach: az egyetlen, hatalmas és elérhetetlen, aki számunkra egyszerre apa és anya, testvér és barát – egyszóval a minden.

Marcello Rota Morricone és Nino Rota dallamait vezényli Pécsen

  • Nino Rota és Ennio Morricone neve összeforrt a filmtörténet legnagyobb alkotásaival. Rota többek között Federico Fellini klasszikusaihoz (Édes élet, 8 és ½), valamint Francis Ford Coppola legendás trilógiájához, A Keresztapához komponált felejthetetlen dallamokat. Morricone pedig a spagettiwesternek királyaként vált ismertté Sergio Leone filmjeinek zenéivel (Volt egyszer egy Vadnyugat, A Jó, a Rossz és a Csúf), de az ő nevéhez fűződik az A misszió és a Cinema Paradiso emlékezetes muzsikája is. A Marcello Rota által vezényelt, szeptember 3-i koncert részleteit itt olvashatják.

 

