Mozi? Vagy inkább egy jó fesztivál? Mindkettőből lesz elég a hétvégén

Mozi

Uránia Mozi: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (szo-v: 15.00), Többesélyes szerelem (szo-v: 16.30), Senki 2. (szo-v: 18.45, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (szo: 22.00), A fantasztikus 4-es: első lépések (szo-v: 11.00, 15.10), A hupikék törpikék (szo-v: 12.20), Apáca a városban (szo-v: 13.45, 18.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (szo-v: 10.00, 13.30, 16.30), Cinematiné – Csongor és Tünde (szo-v: 11.00), Csupasz pisztoly (szo-v: 14.00, 16.50, 18.40, 20.30, szo: 22.30), Egérfutam (szo-v: 11.10, 14.20, 17.20), Elio (szo-v: 10.00), F1 – A film (szo-v: 13.45, 19.30), Fegyverek (szo-v: 17.30, 20.15, szo: 21.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (szo-v: 13.20), Hozd vissza őt (szo: 21.40), Így neveld a sárkányodat (szo: 12.40), Jurassic World: Újjászületés (szo-v: 16.45, 19.45), Lilo és Stitch – A csillagkutya (szo-v: 10.20, 15.15), Már megint nem férek a bőrödbe (szo-v: 10.00, 14.30, 17.40), Rosszfiúk 2. (szo-v: 10.15, 12.50, 15.40, 18.15, 19.30), Senki 2. (szo-v: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, szo: 22.30), Spermageddon (szo-v: 19.50, szo: 22.30), Superman (szo-v: 11.00), Sültcsinálta hős (szo-v: 11.50, 15.30, 17.50), Szuper bébi (szo-v: 10.15), Többesélyes szerelem (szo-v: 12.00, 15.00, 17.30, 20.00, szo: 22.20), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (szo: 22.30), Utazásból bukó (12.00, 16.00, 20.00), Veszélyes állatok (szo-v: 20.20, szo: 22.30).

Turmix

Baranya: X. Bőköz Fesztivál. Programokból: Szaporca: Kik voltak a mocsárvilág McGyverei? című kiállítás, interaktív foglalkozás (10.30), Kémes: Bujtor Balázs önálló estje (19.00), Tésenfa: Isa Trotta olasz zongoraművész koncertje (16.00, Boros Misi zongoraművész koncertje (17.00), Drávacsehi: Hász Eszter & Horváth Albert duó (21.00).

Harkány: XXX. Harkányi Fürdőfesztivál. Programokból: Apacuka (10.30), Harkány Big Band (13.00), Richard Davidson bűvész (15.30), Swing Ladies (15.45), Kis Grófo (16.00), Stubendek Katalin és Götz Attila előadása (16.45), Track Quartet (17.00), Byalex és a Slepp (20.30).