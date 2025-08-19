Nem akármilyen eseménnyel zárják le a nyarat a baranyai településen

Hosszúhetényben idén augusztus 31-én rendezik meg a Népviselet Napját a Templom téren. A program 11 órakor kezdődik ünnepi szentmisével, amelyen a gyöngyösbokrétás elődökre és a hagyományőrzőkre emlékeznek. Ezt követően, 12 órától, a templom melletti téren kínálás és ünnepi körtánc várja az érdeklődőket, ahol lehetőség nyílik fényképezkedésre népviseletben. A rendezvény célja, hogy mindenki megmutathassa saját viseletét, és egy közös, szeretetteljes hangulatú esemény keretében ünnepeljék a hagyományokat.

A Hosszúhetényi Népi Együttes szeretettel vár mindenkit, aki részt venne ezen a színes és élménydús nap eseményein. A program minden korosztálynak tartalmas és szórakoztató élményt ígér, így a népviselet és a hagyományok iránt érdeklődők számára kihagyhatatlan lehetőség.