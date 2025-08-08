augusztus 8., péntek

Össznemzeti érték (lenne)

46 perce

„Van pénz művészetre, csak nem a pécsire!” – Marsalkóék szót emeltek a pécsi kultúráért

Címkék#város#pénz#kultúra#Mecsek Táncegyüttes#Marsalkó Péter#terv

Pénteken tartott sajtótájékoztatót az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE), ahol Berényi Zoltán frakcióvezető és Marsalkó Péter kulturális tanácsnok, önkormányzati képviselők arra hívták fel a figyelmet, hogy a város kulturális életének támogatása súlyos aránytalanságokat mutat a jelenlegi városvezetés részéről.

Tóth Viktória

Berényi Zoltán hangsúlyozta: a kultúra olyan össznemzeti érték, amely nem viseli el a politikai színezetet, így a támogatása pártfüggetlen feladat kellene, hogy legyen. Elmondása szerint Pécs gazdag kulturális életének méltó támogatásához nem elég a kulturális alpolgármester szerepe, fontos lenne, hogy a kulturális tanácsnok munkája mögött is álljon megfelelő anyagi háttér. Ezt a támogatást azonban hónapok óta hiába próbálják megszerezni. Ahogy fogalmazott, tervet készítettek a pécsi kultúra ügyével kapcsolatban, amely ma is ott van a polgármester asztalán, mégsem kaptak támogatást.

Marsalkó Péter és Berényi Zoltán a pécsi kultúra ügyéről beszélt
Fotó: Löffler Péter

A politikus szerint miközben egyes költésekre bőségesen jut pénz a városi költségvetésből, addig a pécsi kulturális szereplők konkrét szakmai terveire és kezdeményezéseire nulla forrás jut. A városnapi ünnepség példája kapcsán azt is elmondták: természetesen fontos a város méltó ünneplése, de nem történhet meg, hogy a helyi művészek támogatása háttérbe szoruljon.

Marsalkó Péter kulturális tanácsnok elmondása szerint a fiatal művészek folyamatosan keresik meg őt, sokuknak semmilyen lehetősége sincs. A képviselő javasolta a a városvezetésnek korábban is, hogy az üresen álló üzlethelyiségeket ideiglenesen használhassák festők, grafikusok, alkotók. Példaként hozta fel a korábbi Pécsi Kisgalériát, amely egykor fontos bemutatkozási lehetőséget adott a fiataloknak, ma viszont ehhez hasonló helyszín nem létezik.

Támogatási lehetőségek a pécsi kultúra segítésére

A tanácsnok egy részletes, évi 10 millió forintos tanácsnoki keretet is jelzett, amely többek közt a Fiatal Művészek Klubjának létrehozását, pécsi filmvetítési esték elindítását, a Mecsek Táncegyüttes támogatását, szakmai díjak és pénzbeli elismerések odaítélését, valamint egy kültéri emlékfal megvalósítását is tartalmazná. 

– Jelenleg semmilyen támogatási lehetőség nincs arra, hogy pozitív változásokat tudjunk előidézni – mondta.

Marsalkó Péter zárásként hozzátette: egész pályafutását az vezérelte, hogy Pécs ne maradjon le más városoktól kulturális értelemben. Ehhez azonban – mint fogalmazott – valódi politikai szándékra és méltányos anyagi támogatásra is szükség lenne.

 

