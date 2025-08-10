augusztus 10., vasárnap

Pécsi színészek adnak műsort Szent István tiszteletére

Jusztin Levente
Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén különleges kulturális élményben lehet része mindazoknak, akik ellátogatnak Birjánba. A Római Katolikus Templomban 17 órától Sárközi Edina és Bergovecz Dávid, a Pécsi Nemzeti Színház művészei adnak ünnepi műsort. Az est során felcsendülnek részletek az István, a király, a Jézus Krisztus Szupersztár és a Bánk bán című darabokból, valamint számos ismert dal a musical, az operett és a sanzon világából. A művészek előadása nemcsak a zenés színház rajongóit, hanem minden korosztályt magával ragad, aki szívesen ünnepelné államalapító királyunk emlékét művészi élményekkel gazdagítva. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
 

 

