Pénteki programajánló

Mozi

Uránia Mozi: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (14.30), Egérfutam (16.00), Nyári popcorn esték: Futni mentem (18.00), Többesélyes szerelem (20.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (22.20), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 17.50), A hupikék törpikék (10.10, 12.15), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 16.30), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (11.00), Csupasz pisztoly (13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 20.30, 22.30), Egérfutam (10.20, 13.15, 16.15, 18.20), Elio (10.50), F1 – A film (13.50, 19.30), Fegyverek (16.50, 19.45, 22.20), Hogyan tudnék élni nélküled? (14.00, 19.15), Hozd vissza őt (21.30), Így neveld a sárkányodat (11.10), Jurassic World: Újjászületés (15.10, 20.10), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.40, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.45, 14.45, 17.30, 20.15), Rosszfiúk 2. (11.30, 14.20, 17.00, Spermageddon (20.00, 22.30), Superman (12.30), Szuper bébi (10.30, 13.00, 16.00), Többesélyes szerelem (10.45, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 21.15, 22.30), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (17.45, 21.45), Veszélyes állatok (18.10, 20.30, 22.30).

Koncert

Káptalan Kert (Káptalan u. 4.): Honeybeast koncert (20.30, kapunyitás: 19.00).

Pécsi Bazilika: OrgonaPont 2025. Tasi Csaba és a Harmónia vonósnégyes koncertje (20.00).

Villány (Ady fasor – Rendezvénytér): Ha péntek, akkor Villány! Moriones koncert (20.00), Korda György és Balázs Klári koncert (21.30), Dj. Bogár (22.30).

Zsolnay Kulturális Negyed (Pirogránit udvar): Konyha koncert. Badics Márk – dob, Haller Dániel – basszusgitár, Szepesi Mátyás – ének, gitár (20.00).

Turmix

Baranya: X. Jubileumi Bőköz Fesztivál. Programokból: Szaporca: térségi elöljárók találkozója (13.30), Vardos Duó és a Tenkes zenekar (15.00), Megnyitó ünnepség (16.00), Tenkes zenekar, Pendelyes Táncegyüttes és a Kisliget Néptáncegyüttes zenés, táncos köszöntője (17.00), ASzakkör kiállításának megnyitója – közreműködnek az Újpetrei Cserfes Csalogányok (17.30).

Harkány (Zsigmondy sétány, Szabadtéri színpad): Szabadtéri Mozi. Mai film: Mentőexpedíció (20.00).