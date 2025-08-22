Pénteki programajánló

Mozi

Uránia Mozi: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (14.15), Többesélyes szerelem (15.45), Nyári popcorn esték: Hogyan tudnék élni nélküled? (18.00), Senki 2. (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (22.00), A fantasztikus 4-es: első lépések (11.00, 15.10), A hupikék törpikék (12.20), Apáca a városban (13.45, 18.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 13.30, 16.30), Cinematiné – Csongor és Tünde (11.00), Csupasz pisztoly (14.00, 16.50, 18.40, 20.30, 22.30), Egérfutam (11.10, 14.20, 17.20), Elio (10.00), F1 – A film (13.45, 19.30), Fegyverek (17.30, 20.15, 21.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.20), Hozd vissza őt (21.40), Így neveld a sárkányodat (12.40), Jurassic World: Újjászületés (16.45, 19.45), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.20, 15.15), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 14.30, 17.40), Rosszfiúk 2. (10.15, 12.50, 15.40, 18.15, 19.30), Senki 2. (12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30), Spermageddon (19.50, 22.30), Superman (11.00), Sültcsinálta hős (11.50, 15.30, 17.50), Szuper bébi (10.15), Többesélyes szerelem (12.00, 15.00, 17.30, 20.00, 22.20), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (22.30), Utazásból bukó (12.00, 16.00, 20.00), Veszélyes állatok (20.20, 22.30).

Koncert

Káptalan Kert: Republic koncert (kapunyitás: 19.00, koncertkezdés: 20.30).

Turmix

Baranya: X. Bőköz Fesztivál. Programokból: Szaporca: Madárgyűrűzési bemutató (9.00), Gyógynövények réten és legelőn (15.00), Kémes: Dúdold velünk – Némedi-Varga Tímea és Gergely Róbert műsora (19.00), Drávacsehi: Berkes Gabriella és Rátonyi Róbert műsora (21.00).

Harkány: XXX. Harkányi Fürdőfesztivál. Programokból: dj. Kovács Tomi – Kinder disco, Tamás Éva Játéktára, gyerek fitness, PTE Brass Band, Sebestyén Virág, Sárközi Edina és Barátai, Alma Együttes, Nótár Mary, Kaporcai Művészeti Iskola, Desperado feat: Timi, Made in B live, Pixa, Severina, Don’t Stop The Queen (13.00).

Zsolnay Kulturális Negyed: Szamárfül Fesztivál 2025. Programokból: Kincses Piac, PanDani projekt (15.00), Nevetnikék Alapítvány gyermekprogramja (15.00), Pagony Mesebirodalom, Bolba Éva ésa JAZZterlánc, Mesék Petrik Dettivel: Zsolna és az Eozin-gyár, Cserkesz Alkotóműhely – Barátom a természet (16.00), Danny mesél: Kodzsugukila, a boszorkány, Angyalpaplan – Rutkai Bori Banda koncertje, Diamese (15.00).