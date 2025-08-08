Pénteki programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (16.30), Csupasz pisztoly (18.40, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (20.00, 22.20), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 18.00, 20.10, 22.30), A hupikék törpikék (10.00, 12.00, 16.00), Cinematiné – Egy Minecraft film (11.00), Csupasz pisztoly (10.15, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30), Elio (11.40), F1 – A film (14.00, 17.00, 19.30), Fegyverek (11.30, 14.10, 16.50, 20.00, 22.15), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.50), Hozd vissza őt (15.00, 19.50, 22.30), Így neveld a sárkányodat (10.30, 16.45), Jurassic World: Újjászületés (10.15, 12.15, 14.45, 17.30, 20.20), Kardfog kapitány és a kalózmentő akció (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (13.00, 14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 12.20, 15.00, 17.20, 19.40, 22.00), Násznaposok (22.00), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.15, 13.20, 15.30, 17.45, 19.15), Spermageddon (20.30, 22.30), Superman (11.50, 17.15), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (18.15, 21.30).

Színház

Pécsvárad (Vár): „Asszonykám, adj egy kis kimenőt!” – Rátonyi Róbert Színház előadása. Fergeteges operett és kabaréműsor két részben. Szereplők: Teremi Trixi, Vörös Edit, Szirtes Gábor, Csere László (20.30).

Koncert

Pécs (Bazilika, Dóm tér 2.): OrgonaPont – Dóbisz Áron és Samodai Bence koncertje (20.00).

Pécs (Káptalan Kert): Geszti Péter koncert (20.30).

Turmix

Harkány (Zsigmondy sétány, Szabadtéri Színpad): Harkányi Szabadtéri Mozi. Ma: Holtodiglan című film vetítése (20.15).

Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpont (Szigeti út 97): XXXV. Nemzetközi és Országos Origami Találkozó. Díszvendég: Frim Balázs. Programokból: több mint 30 origami foglalkozás, papírkészítő workshop, kiállítás a találkozóra érkező origamisok munkáiból, origami bolt papírokkal és könyvekkel, hajtogatós kalandtúra (10.00).

Siklós (Vár): Siklósi Várfesztivál. Programokból: vártörténeti előadás, róma a fény, antik táncbemutató, római kori harci bemutató, nimfák tánca, amazonok, római tábor bemutatása, igazán sötét középkor, A tökéletes nő című színdarab, Keleti Szél zenekar koncertje, Éjszakai csata, tűzzsonglőr, éjszakai díszsortűz, Gregorián koncert a kápolnában (10.00).