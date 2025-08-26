Debrecenből jött Pécsig, hogy segítse a könnyűzenei utánpótlást

A pécsi zenei élet mindig is kiemelkedett a magyar kulturális palettán, hiszen számos országos hírű zenekar és előadó innen indult el. Most újabb lendületet kaphat a város zenei utánpótlása, ugyanis szeptemberben megnyitja kapuit a Pécsi Rocksuli, amely a debreceni minta alapján jön létre. A kezdeményezés motorja Szabó Máté, aki nemcsak az iskola létrehozásában, hanem annak szemléletében is kulcsszerepet játszik.

Szabó Máté eljött Debrecenből, hogy Pécsen indítsa el a Rocksulit. Fotó: Löffler Péter

Debrecenből jön most Pécsre a Rocksuli

A Rocksuli története Debrecenben indult 35 évvel ezelőtt, Vincze Béla alapításával. Egy szűk társaság gyerekekkel és fiatalokkal kezdte, majd az évtizedek alatt olyan intézménnyé nőtte ki magát, amelyben már több száz tanuló fejlesztheti tudását. A kezdeményezés időközben országos és nemzetközi hálózattá bővült, hiszen Budapesten, Cegléden, sőt, Erdélyben is működnek rocksulik.

Szabó Máté azért hozza most Pécsre a programot, mert a város hangulata és közösségi élete magával ragadta:

Egy-másfél éve érlelődik bennem a gondolat, hogy itt is létrehozzuk a rocksulit. Pécs nyitott, barátságos közeg, amely kiválóan alkalmas arra, hogy új zenei közösségek szülessenek” – mondja.

A pécsi Rocksuli különlegessége, hogy mindenki előtt nyitva áll – korosztálytól és előképzettségtől függetlenül. Szabó Máté hangsúlyozza: nemcsak tinédzsereket várnak, hanem felnőtteket is, akik szeretnék kipróbálni magukat egy hangszeren, vagy bepótolnák gyermekkori vágyaikat. A hangsúly a gyakorlati zenélésen és a koncerteken lesz: a diákok időről időre színpadra állhatnak, hogy élőben is bemutassák, mit tanultak. A rendszer féléves blokkokban működik, heti órákkal, és a tanév vizsgakoncerttel zárul. Emellett kisebb tanszaki koncertek, workshopok és közösségi események is várják a résztvevőket.

Közösséget akarnak építeni

„A legfontosabb, amit adni szeretnénk, az a közösség. Itt barátságok, zenekarok, akár szerelmek is születhetnek” – fogalmaz Szabó. Nem véletlen, hogy a Rocksuli filozófiája közel áll az underground szemlélethez: alulról szerveződő, önálló kezdeményezésről van szó, amely a helyi erőkre és lelkesedésre épít.