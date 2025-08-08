augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kavalkád

2 órája

Elkezdődött a Várfesztivál! Ilyen programokkal várnak a hétvégén

Címkék#koncert#Siklósi Várfesztivál#EDDA Művek#Fortuna Rock Band#fesztiválélmény#program

Augusztus 8. és 10. között ismét benépesül a Siklósi Vár. Három napon át zajlik a történelmi hangulatot és fesztiválélményt ötvöző Siklósi Várfesztivál.

Tóth Viktória

Péntek délelőtt az ókor és a kora középkor felelevenítésével elkezdődött a Siklósi Várfesztivál. A rendezvény tavaly több ezer látogatót vonzott, és idén is hasonló érdeklődésre számítanak a szervezők. A vár falai között megelevenedik a történelem: látványos éjszakai csaták, lovagi párbajok, solymászbemutatók és középkori tábori életképek várják az érdeklődőket. A fesztivál minden korosztály számára tartogat különleges programokat. A hagyományőrzés mellett gasztronómia, kézműves vásár és neves zenei fellépők gondoskodnak a felejthetetlen élményekről.

Siklósi Várfesztivál 2024-ben
A Siklósi Várfesztivál 2024-ben is népszerű volt
Fotó: Laufer László

A háromnapos rendezvény tematikusan kalauzol végig különböző történelmi korszakokon. Szombaton a XIV–XV. század kerül a középpontba: a program ünnepélyes felvonulással és polgármesteri köszöntővel indul délelőtt 10 órától, majd harci bemutatók, zászlóforgatók, gregorián énekek idézik meg a kor hangulatát. A nap csúcspontja egy nagyszabású csatajelenet lesz Nagyharsányban, a szoborparkban.

Vasárnap XVI–XVII. század és a török kor lesz terítéken. Vendég lesz a Zrínyi Miklós Hagyományőrző Egyesület, lesz hastánc, tűzszerészeti és szablyabemutató, illetve látványos magyar–török párbajok és összecsapások. A program 17 órakor zárul sortűzzel.

Koncertek a Siklósi Várfesztiválon

A szombati esti koncertek során fellép a Fortuna Rock Band, a Nihil Chips, és 21 órától az EDDA Művek, majd retró diszkó zárja a napot.

A Siklósi Várfesztivál programja a Siklósi Vár honlapján és közösségi oldalán érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu