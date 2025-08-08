Elkezdődött a Várfesztivál! Ilyen programokkal várnak a hétvégén

Péntek délelőtt az ókor és a kora középkor felelevenítésével elkezdődött a Siklósi Várfesztivál. A rendezvény tavaly több ezer látogatót vonzott, és idén is hasonló érdeklődésre számítanak a szervezők. A vár falai között megelevenedik a történelem: látványos éjszakai csaták, lovagi párbajok, solymászbemutatók és középkori tábori életképek várják az érdeklődőket. A fesztivál minden korosztály számára tartogat különleges programokat. A hagyományőrzés mellett gasztronómia, kézműves vásár és neves zenei fellépők gondoskodnak a felejthetetlen élményekről.

A Siklósi Várfesztivál 2024-ben is népszerű volt

Fotó: Laufer László

A háromnapos rendezvény tematikusan kalauzol végig különböző történelmi korszakokon. Szombaton a XIV–XV. század kerül a középpontba: a program ünnepélyes felvonulással és polgármesteri köszöntővel indul délelőtt 10 órától, majd harci bemutatók, zászlóforgatók, gregorián énekek idézik meg a kor hangulatát. A nap csúcspontja egy nagyszabású csatajelenet lesz Nagyharsányban, a szoborparkban.

Vasárnap XVI–XVII. század és a török kor lesz terítéken. Vendég lesz a Zrínyi Miklós Hagyományőrző Egyesület, lesz hastánc, tűzszerészeti és szablyabemutató, illetve látványos magyar–török párbajok és összecsapások. A program 17 órakor zárul sortűzzel.

Koncertek a Siklósi Várfesztiválon

A szombati esti koncertek során fellép a Fortuna Rock Band, a Nihil Chips, és 21 órától az EDDA Művek, majd retró diszkó zárja a napot.

A Siklósi Várfesztivál programja a Siklósi Vár honlapján és közösségi oldalán érhető el.