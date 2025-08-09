augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programkavalkád

1 órája

Időutazás és fergeteges hangulat – dübörög a Siklósi Várfesztivál (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#Siklósi Várfesztivál#várkapitány#Riegl Gábor#hangulat

Idén újra, három napon át történelmi korszakok kelnek életre a Siklósi Várfesztiválon. Augusztus 8. és 10. között ezrek látókörébe kerül a Siklósi Vár. Szombaton mi is ott voltunk.

Tóth Viktória

A programsorozat pénteken kezdődött, a szervezők célja az volt, hogy vasárnapig tematikusan vezessék végig a látogatókat a múlt különböző állomásain. A Siklósi Várfesztivál második napján, szombaton a hagyományokhoz híven látványos felvonulással indult a program.

A Siklósi Várfesztivál felvonulása
A Siklósi Várfesztivál felvonulással kezdődött szombaton
Fotó: Löffler Péter

Kicsik és nagyok együtt, korhű jelmezekbe öltözve vonultak végig a belvároson. A szemet gyönyörködtető menet igazi időutazásra invitált, s a 35 fokos hőség ellenére is mosolyogva tettek meg minden lépést a résztvevők. A várudvarban Régert András várkapitány és Riegl Gábor polgármester köszöntötte a közönséget.

Fergeteges a 2025-ös Siklósi Várfesztivál

Fotók: Löffler Péter

– A Siklósi Vár egy történelmi emlékhely, de nem csak a vár, hanem a város is történelmi. Nem véletlen, hogy idén már a római korig nyúlunk vissza, hiszen Siklós város története nem 1294-ben kezdődött, hanem sokkal régebben – fogalmazott a várkapitány.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a múlt megőrzése és átadása elengedhetetlen ahhoz, hogy egy településnek jövője legyen.

– Hiszünk a Siklósi Várfesztiválban, s jó látni, hogy minden évben egy kicsit bővül a csapat és minden évben egy kicsit több kort tudunk bemutatni – mondta Riegl Gábor.

Így folytatódik a Siklósi Várfesztivál

A hagyományőrzők zászlóira ezután felkerültek az idei emlékszalagok, ezzel is jelezve aktív részvételüket a fesztiválon. Majd folytatódhattak a színes bemutatók. A Siklósi Várfesztivál programja vasárnap is pazar kikapcsolódást ígér: a XVI–XVII. század és a török kor kerül a középpontba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu