Időutazás és fergeteges hangulat – dübörög a Siklósi Várfesztivál (GALÉRIA+VIDEÓ)
Idén újra, három napon át történelmi korszakok kelnek életre a Siklósi Várfesztiválon. Augusztus 8. és 10. között ezrek látókörébe kerül a Siklósi Vár. Szombaton mi is ott voltunk.
A programsorozat pénteken kezdődött, a szervezők célja az volt, hogy vasárnapig tematikusan vezessék végig a látogatókat a múlt különböző állomásain. A Siklósi Várfesztivál második napján, szombaton a hagyományokhoz híven látványos felvonulással indult a program.
Kicsik és nagyok együtt, korhű jelmezekbe öltözve vonultak végig a belvároson. A szemet gyönyörködtető menet igazi időutazásra invitált, s a 35 fokos hőség ellenére is mosolyogva tettek meg minden lépést a résztvevők. A várudvarban Régert András várkapitány és Riegl Gábor polgármester köszöntötte a közönséget.
Fergeteges a 2025-ös Siklósi VárfesztiválFotók: Löffler Péter
– A Siklósi Vár egy történelmi emlékhely, de nem csak a vár, hanem a város is történelmi. Nem véletlen, hogy idén már a római korig nyúlunk vissza, hiszen Siklós város története nem 1294-ben kezdődött, hanem sokkal régebben – fogalmazott a várkapitány.
A polgármester hangsúlyozta, hogy a múlt megőrzése és átadása elengedhetetlen ahhoz, hogy egy településnek jövője legyen.
– Hiszünk a Siklósi Várfesztiválban, s jó látni, hogy minden évben egy kicsit bővül a csapat és minden évben egy kicsit több kort tudunk bemutatni – mondta Riegl Gábor.
Így folytatódik a Siklósi Várfesztivál
A hagyományőrzők zászlóira ezután felkerültek az idei emlékszalagok, ezzel is jelezve aktív részvételüket a fesztiválon. Majd folytatódhattak a színes bemutatók. A Siklósi Várfesztivál programja vasárnap is pazar kikapcsolódást ígér: a XVI–XVII. század és a török kor kerül a középpontba.