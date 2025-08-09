Időutazás és fergeteges hangulat – dübörög a Siklósi Várfesztivál (GALÉRIA+VIDEÓ)

A programsorozat pénteken kezdődött, a szervezők célja az volt, hogy vasárnapig tematikusan vezessék végig a látogatókat a múlt különböző állomásain. A Siklósi Várfesztivál második napján, szombaton a hagyományokhoz híven látványos felvonulással indult a program.

A Siklósi Várfesztivál felvonulással kezdődött szombaton

Fotó: Löffler Péter

Kicsik és nagyok együtt, korhű jelmezekbe öltözve vonultak végig a belvároson. A szemet gyönyörködtető menet igazi időutazásra invitált, s a 35 fokos hőség ellenére is mosolyogva tettek meg minden lépést a résztvevők. A várudvarban Régert András várkapitány és Riegl Gábor polgármester köszöntötte a közönséget.