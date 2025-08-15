1 órája
Szabad a tánc: néptáncosok lepik el Mohácsot
Bizony rohan az idő: 1996-ban rendezték meg az első Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivált, szombattól pedig már a huszonnyolcadik következik. Helyi és környékbeli együttesek mellett külföldi csoportok is bemutatják műsorukat a mohácsiaknak. Idén a programokra a Schneider iskolában, a szabadtéri színpadon kerül sor.
A kezdet kezdetén azért hozták létre a fesztivált a szervezők, hogy a mohácsi együtteseknek lehetőséget teremtsenek a fellépésre, aztán az évek során olyannyira népszerűvé vált, hogy fokozatosan bővítették a programokat. Nemcsak a közönség érdeklődése töretlen, a táncosok számára is komoly rangot jelent a részvétel, így egyre nívósabb produkciókat láthatnak a mohácsiak és a máshonnan érkező vendégek.
Immár a huszonnyolcadik (egy sajnos a járvány miatt elmaradt) néptáncfesztiválon az együttesek a Schneider iskolában, a Kossuth Teátrum szabadtéri színpadán mutatják be műsorukat három napon át, este nyolc órától.
Az esti műsorok után két nap alkalommal nyitott táncházzal is várják az érdeklődőket.
A gálára - a nagyon népszerű és látványos menettáncos felvonulás után - augusztus 19-én kerül sor, ugyancsak este nyolctól.
Íme, a részletes program:
08.16. szombat, 20:00 Bemutató műsor I.
„Mohács” Nemzetiségi Néptáncegyüttes,
Sátorhelyi Néptáncegyüttes,
Sárköz Néptáncegyüttes (Báta),
„Makednos” Kulturális és Folklór Egyesület (Oreokastro, Görögország)
22:00 Táncház a Misija zenekarral
08.17. vasárnap, 20:00 Bemutató műsor II.
Zora Táncegyüttes (Mohács),
Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület,
„Biloševica" Horvát Kulturális és Művészeti Társaság
(Široki Brijeg, Bosznia-Hercegovina)
08.18. hétfő, 20:00 Bemutató műsor III.
Mohácsi Sokacok Olvasóköre,
Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület (Decs),
Koprivlen Táncegyüttes (Hadjidimovo, Bulgária),
Tres Cuartos Danza (Kolumbia)
08.19. kedd:
19:00 gyülekező az Erzsébet téren (a Millenniumi Emlékműnél)
19:15 menettáncos felvonulás az Erzsébet térről a SLAMI udvarára
20:00 GÁLAMŰSOR
23:00 táncház a Planina zenekarral
A rendezvény ingyenes!