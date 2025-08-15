augusztus 15., péntek

Szabad a tánc: néptáncosok lepik el Mohácsot

Címkék#program#színpad#táncház#fesztivál

Bizony rohan az idő: 1996-ban rendezték meg az első Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivált, szombattól pedig már a huszonnyolcadik következik. Helyi és környékbeli együttesek mellett külföldi csoportok is bemutatják műsorukat a mohácsiaknak. Idén a programokra a Schneider iskolában, a szabadtéri színpadon kerül sor.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Forrás: MW

Fotó: Nagy Béla

A kezdet kezdetén azért hozták létre a fesztivált a szervezők, hogy a mohácsi együtteseknek lehetőséget teremtsenek a fellépésre, aztán az évek során olyannyira népszerűvé vált, hogy fokozatosan bővítették a programokat. Nemcsak a közönség érdeklődése töretlen, a táncosok számára is komoly rangot jelent a részvétel, így egyre nívósabb produkciókat láthatnak a mohácsiak és a máshonnan érkező vendégek.

Immár a huszonnyolcadik (egy sajnos a járvány miatt elmaradt) néptáncfesztiválon az együttesek a Schneider iskolában, a Kossuth Teátrum szabadtéri színpadán mutatják be műsorukat három napon át, este nyolc órától.

Az esti műsorok után két nap alkalommal nyitott táncházzal is várják az érdeklődőket.

A gálára - a nagyon népszerű és látványos menettáncos felvonulás után - augusztus 19-én kerül sor, ugyancsak este nyolctól.

Íme, a részletes program:

08.16. szombat, 20:00 Bemutató műsor I.

„Mohács” Nemzetiségi Néptáncegyüttes,

Sátorhelyi Néptáncegyüttes,

Sárköz Néptáncegyüttes (Báta),

„Makednos” Kulturális és Folklór Egyesület (Oreokastro, Görögország)
22:00 Táncház a Misija zenekarral

08.17. vasárnap, 20:00 Bemutató műsor II.

Zora Táncegyüttes (Mohács),

Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület,

„Biloševica" Horvát Kulturális és Művészeti Társaság

(Široki Brijeg, Bosznia-Hercegovina)

08.18. hétfő, 20:00 Bemutató műsor III.

Mohácsi Sokacok Olvasóköre,

Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület (Decs),

Koprivlen Táncegyüttes (Hadjidimovo, Bulgária),

Tres Cuartos Danza (Kolumbia)

08.19. kedd:

19:00 gyülekező az Erzsébet téren (a Millenniumi Emlékműnél)
19:15 menettáncos felvonulás az Erzsébet térről a SLAMI udvarára
20:00 GÁLAMŰSOR
23:00 táncház a Planina zenekarral

A rendezvény ingyenes!

 

