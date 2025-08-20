augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szándék eleinte megvolt

1 órája

Füstbe ment terv: Pécs sosem állította fel Szent István szobrát, vajon miért?

Címkék#emlékmű#Barbakán-kert#kultúrkert#Szent István#Pécs#szobor#alapítvány

Pécs történelme elválaszthatatlan Szent Istvántól. Mindezek ellenére a város közterein máig nem áll szobra annak a királynak, akinek oly sokat köszönhetünk.

Tóth Viktória

Az államalapító királynak köszönhető, hogy a város püspöki székhellyé vált, s így a római örökség mellé olyan szellemi és kulturális központ épült, amely meghatározta a város fejlődését. A millenniumi évben a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület alapítványt hozott létre a Szent István-szobor felállítására. Az ügyet a város önkormányzata is támogatta, és hosszú évek egyeztetése után, 2006-ban végre úgy tűnt, célegyenesbe érkezik a kezdeményezés. A város- és környezetfejlesztési bizottság a Barbakán-kertet (Püspökkertet) jelölte ki a szobor helyszínének.

Szent István mellszobra szobra Szombathelyen
Szent Istvánnak mellszobrot állítottak Szombathelyen. Fotó: Cseh Gábor

A Dunántúli Napló 2007-ben arról számolt be, hogy a kezdetekkor minden politikai oldal egyetértett a szoborállítás szándékában. A folyamat azonban többször is megtorpant. Először a 2002-es önkormányzati választások fagyasztották be a terveket, majd 2006-ban új polgármester került a város élére, aki – elődjével ellentétben – már nem kötelezte el magát a szobor mellett. A lendület megtört, a szoborból végül nem lett semmi.

A kudarc szembetűnő, s ahogy az egykori cikk is felidézi, Pécs már korábban is elmulasztotta a nagy lehetőségeket. Szent István halálának 900. évfordulóján, 1938-ban például országos megemlékezések zajlottak, ám a város ekkor sem állított szobrot. 1944-ben pedig, a nagyszabású pécsi szoborprogram névsorában ugyan szerepelt Szent István, de a történelem vihara közbeszólt.

Így esett meg, hogy az államalapító király alakja Pécs köztéri szobrai között máig nem kapott helyet. A Barbakánkertben ma már nyoma sincs annak, hogy valaha ott állhatott volna Szent István emlékműve – a terv csupán egy elfeledett fejezet maradt a város szoborállítási kísérleteinek történetében.

Így szépül meg a pécsi Barbakán-kert, talán ide kerülhet Szent István szobra?

Ahogy arról hírportálunkon 2025. tavaszán is beszámoltunk, Marsalkó Péter belvárosi képviselő által támogatott projektben az önkormányzati tulajdonban lévő Barbakán-kertből kultúrkertet hoznának létre, és művészeti programokkal töltenék meg a területet. Talán végre otthonra találhatna itt egy Szent István szobor is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu