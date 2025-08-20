Füstbe ment terv: Pécs sosem állította fel Szent István szobrát, vajon miért?

Az államalapító királynak köszönhető, hogy a város püspöki székhellyé vált, s így a római örökség mellé olyan szellemi és kulturális központ épült, amely meghatározta a város fejlődését. A millenniumi évben a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület alapítványt hozott létre a Szent István-szobor felállítására. Az ügyet a város önkormányzata is támogatta, és hosszú évek egyeztetése után, 2006-ban végre úgy tűnt, célegyenesbe érkezik a kezdeményezés. A város- és környezetfejlesztési bizottság a Barbakán-kertet (Püspökkertet) jelölte ki a szobor helyszínének.

Szent Istvánnak mellszobrot állítottak Szombathelyen. Fotó: Cseh Gábor

A Dunántúli Napló 2007-ben arról számolt be, hogy a kezdetekkor minden politikai oldal egyetértett a szoborállítás szándékában. A folyamat azonban többször is megtorpant. Először a 2002-es önkormányzati választások fagyasztották be a terveket, majd 2006-ban új polgármester került a város élére, aki – elődjével ellentétben – már nem kötelezte el magát a szobor mellett. A lendület megtört, a szoborból végül nem lett semmi.

A kudarc szembetűnő, s ahogy az egykori cikk is felidézi, Pécs már korábban is elmulasztotta a nagy lehetőségeket. Szent István halálának 900. évfordulóján, 1938-ban például országos megemlékezések zajlottak, ám a város ekkor sem állított szobrot. 1944-ben pedig, a nagyszabású pécsi szoborprogram névsorában ugyan szerepelt Szent István, de a történelem vihara közbeszólt.

Így esett meg, hogy az államalapító király alakja Pécs köztéri szobrai között máig nem kapott helyet. A Barbakánkertben ma már nyoma sincs annak, hogy valaha ott állhatott volna Szent István emlékműve – a terv csupán egy elfeledett fejezet maradt a város szoborállítási kísérleteinek történetében.