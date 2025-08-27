1 órája
Bicsérden lép fel az ismert gyermekkórus
Első alkalommal ad koncertet Bicsérden a világszerte ismert Szentegyházi Gyermekfilharmónia Zenekar és Kórus. Az erdélyi együttes augusztus 28-án a bicsérdi római katolikus templomban lép fel, a kórust és zenekart alapító és máig vezető Haáz Sándor karnagy irányításával.
A nagyszabású koncert a Pécsi Egyházmegye püspöke, Felföldi László beleegyezésével, támogatásával valósulhat meg. Vér József polgármester beszámolt róla, hogy már régóta szerettek volna lehetőséget teremteni a Szentegyházi Gyermekfilharmónia fellépésére.
Nagy örömünkre szolgál, hogy fogadhatjuk őket. Én magam már több alkalommal is hallhattam a kórust, és azóta szerettem volna, ha Bicsérden is bemutatkozhatnak – mondta.
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertjének létrejötte
A hangverseny létrejöttében dr. Szili Katalin közbenjárása, segítsége is szerepet játszott. A gyerekek egy külföldi vendégszereplésről érkeznek Baranyába: a bicsérdi iskolában öltöznek át, majd a templomban mutatják be műsorukat, a fellépést közös vacsora zárja.
A koncert ingyenesen megtekinthető, ugyanakkor a helyszínen adományozási lehetőség is lesz, amellyel a kórus munkáját támogathatják a jelenlévők. A szervezők szeretettel várják a környék lakóit és az egyházközség tagjait a különleges eseményre. S remélik, hogy a kórus a jövőben is szívesen visszatér majd hozzájuk