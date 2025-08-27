augusztus 27., szerda

Előadás

1 órája

Bicsérden lép fel az ismert gyermekkórus

Címkék#koncert#segítség#Pécsi Egyházmegye#polgármester#zenekar#kórus

Első alkalommal ad koncertet Bicsérden a világszerte ismert Szentegyházi Gyermekfilharmónia Zenekar és Kórus. Az erdélyi együttes augusztus 28-án a bicsérdi római katolikus templomban lép fel, a kórust és zenekart alapító és máig vezető Haáz Sándor karnagy irányításával.

Tóth Viktória

A nagyszabású koncert a Pécsi Egyházmegye püspöke, Felföldi László beleegyezésével, támogatásával valósulhat meg. Vér József polgármester beszámolt róla, hogy már régóta szerettek volna lehetőséget teremteni a Szentegyházi Gyermekfilharmónia fellépésére.

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Zenekar és Kórus. Fotó: Szakony Attila

Nagy örömünkre szolgál, hogy fogadhatjuk őket. Én magam már több alkalommal is hallhattam a kórust, és azóta szerettem volna, ha Bicsérden is bemutatkozhatnak – mondta.

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertjének létrejötte

A hangverseny létrejöttében dr. Szili Katalin közbenjárása, segítsége is szerepet játszott. A gyerekek egy külföldi vendégszereplésről érkeznek Baranyába: a bicsérdi iskolában öltöznek át, majd a templomban mutatják be műsorukat, a fellépést közös vacsora zárja.

A koncert ingyenesen megtekinthető, ugyanakkor a helyszínen adományozási lehetőség is lesz, amellyel a kórus munkáját támogathatják a jelenlévők. A szervezők szeretettel várják a környék lakóit és az egyházközség tagjait a különleges eseményre. S remélik, hogy a kórus a jövőben is szívesen visszatér majd hozzájuk

 

