Bicsérden lép fel az ismert gyermekkórus

A nagyszabású koncert a Pécsi Egyházmegye püspöke, Felföldi László beleegyezésével, támogatásával valósulhat meg. Vér József polgármester beszámolt róla, hogy már régóta szerettek volna lehetőséget teremteni a Szentegyházi Gyermekfilharmónia fellépésére.

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Zenekar és Kórus. Fotó: Szakony Attila

Nagy örömünkre szolgál, hogy fogadhatjuk őket. Én magam már több alkalommal is hallhattam a kórust, és azóta szerettem volna, ha Bicsérden is bemutatkozhatnak – mondta.

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertjének létrejötte

A hangverseny létrejöttében dr. Szili Katalin közbenjárása, segítsége is szerepet játszott. A gyerekek egy külföldi vendégszereplésről érkeznek Baranyába: a bicsérdi iskolában öltöznek át, majd a templomban mutatják be műsorukat, a fellépést közös vacsora zárja.

A koncert ingyenesen megtekinthető, ugyanakkor a helyszínen adományozási lehetőség is lesz, amellyel a kórus munkáját támogathatják a jelenlévők. A szervezők szeretettel várják a környék lakóit és az egyházközség tagjait a különleges eseményre. S remélik, hogy a kórus a jövőben is szívesen visszatér majd hozzájuk