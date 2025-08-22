augusztus 22., péntek

Barátként térnek vissza – ismét koncertet ad Egerágon a Gyermekfilharmónia

Címkék#Prima Primissima-díj#iskolakórus#zenekar#Fiatalok a Polgári Magyarországért díj

Különleges vendégek érkeznek hamarosan Egerágra, immár harmadik alkalommal. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Zenekar és Kórus augusztus 27-én, 19 órakor lép fel a település Központi Parkjában.

Tóth Viktória

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Zenekar és Kórus 2019-ben, a karácsonyi koncertkörútján lépett fel először Egerágon. Majd 2022-ben, a nyári turné keretében látogattak el újra a baranyai faluba. A mostani meghívásra már barátokként érkeznek, és sokan közülük a régi szállásadókhoz kérték magukat – ismertette az önkormányzat. Az  augusztus 27-i koncert ingyenes, de adományozási lehetőség lesz a kórus számára. Vezényel: Haáz Sándor kórusvezető, zenetanár.

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje
A Szentegyházi Gyermekfilharmónia egy korábbi koncertje
Fotó: Szakony Attila

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia története

A Gyermekfilharmónia több mint 20 éve alakult a szentegyházasfalvi 1. sz Általános Iskola tehetséges diákjaiból. 1982. júniusában a hagyományos tanévzáró iskolaünnepély alkalmával a Haáz Sándor zenetanár által betanított amatőr iskolai rézfúvós-együttes, vonós-együttes és iskolakórus közösen szólaltatott meg pár részletet ismert klasszikus művekből. Az egyedi hangzás és a nagy közönségsiker az új keletű együttest további munkára ösztönözte. A 140 diákból álló együttes 1983-ban vette fel a Gyermekfilharmónia nevet. Azóta is létezik az eredeti létszámmal működő kórus és zenekar (100+40), évente 20-30 alkalommal lépnek közönség elé.

Rendszeresen szerepelnek Erdély kis- és nagyvárosaiban, ’90 óta minden nyáron külföldi hangversenykörútra utaznak. Ellátásuk cserekapcsolataiknak köszönhető. Az együttes repertoárja rövid klasszikus művekből, egyedi hangszerelésű népdalfeldolgozásokból, történelmi dalokból és más népek dalaiból áll.

Az együttes főbb elismerései:

  • Magyar Örökség Díj (2003)
  • Bartók Béla Emlékdíj (2006) · Haáz Sándor karnagy a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült 2011-ben
  • Rotary-díj (2018)
  • Fiatalok a Polgári Magyarországért díj (2019)
  • Prima Primissima-díj (2024)

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
