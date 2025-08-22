Barátként térnek vissza – ismét koncertet ad Egerágon a Gyermekfilharmónia

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Zenekar és Kórus 2019-ben, a karácsonyi koncertkörútján lépett fel először Egerágon. Majd 2022-ben, a nyári turné keretében látogattak el újra a baranyai faluba. A mostani meghívásra már barátokként érkeznek, és sokan közülük a régi szállásadókhoz kérték magukat – ismertette az önkormányzat. Az augusztus 27-i koncert ingyenes, de adományozási lehetőség lesz a kórus számára. Vezényel: Haáz Sándor kórusvezető, zenetanár.

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia egy korábbi koncertje

Fotó: Szakony Attila

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia története

A Gyermekfilharmónia több mint 20 éve alakult a szentegyházasfalvi 1. sz Általános Iskola tehetséges diákjaiból. 1982. júniusában a hagyományos tanévzáró iskolaünnepély alkalmával a Haáz Sándor zenetanár által betanított amatőr iskolai rézfúvós-együttes, vonós-együttes és iskolakórus közösen szólaltatott meg pár részletet ismert klasszikus művekből. Az egyedi hangzás és a nagy közönségsiker az új keletű együttest további munkára ösztönözte. A 140 diákból álló együttes 1983-ban vette fel a Gyermekfilharmónia nevet. Azóta is létezik az eredeti létszámmal működő kórus és zenekar (100+40), évente 20-30 alkalommal lépnek közönség elé.

Rendszeresen szerepelnek Erdély kis- és nagyvárosaiban, ’90 óta minden nyáron külföldi hangversenykörútra utaznak. Ellátásuk cserekapcsolataiknak köszönhető. Az együttes repertoárja rövid klasszikus művekből, egyedi hangszerelésű népdalfeldolgozásokból, történelmi dalokból és más népek dalaiból áll.

Az együttes főbb elismerései: