Látványos, emlékezetes jubileumra készül a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport

A Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport 1989-ben alakult a Pécshez közeli kisvárosban, Somogyiné Lakos Erika vezetésével.

Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport: több generáció képviselői együtt a színpadon

Fotó: SZ.A.T. / Forrás: SZ.A.T.

Az első években a klasszikus balett iránt érdeklődő fiataloknak nyújtott színvonalas képzést, majd a 2000-es évektől egyre inkább a modern színpadi táncformák irányába tolódott el a képzés.

– Célunk a tánc formanyelvével igényes mozgáskultúrával rendelkező fiatalok képzése. A folyamatosan növekvő létszám miatt mára az óvodásoktól a szenior táncosokig hat csoportban zajlanak a tánc órák, ahol minden korosztály találhat magának elfoglaltságot

– mutatta be a csoportot vezetője, Somogyiné Lakos Erika.

A tánccsoport rendszeresen jelen van helyi és regionális bemutatókon és versenyeken. A haladó csoportokkal országos és nemzetközi versenyeken rendszeresen szerepelnek a díjazottak között is. Legjelentősebb versenyeik: Táncpedagógusok Országos Szövetsége fesztiválok, Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyek, Apáczai Táncfesztivál.

Számos díjat elnyert már a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport

– Nagy büszkeséggel tölt el, hogy folyamatos eredményeink alapján megkaptuk a Táncpedagógusok Országos Szövetsége Nívódíját, továbbá Szentlőrinc Város Önkormányzata Közéleti és Kulturális Díját – sorolta az elismeréseket Somogyiné Lakos Erika, akinek tevékenységét Berczik Díjjal és Koreográfusi Díjjalismerték el, egyben Szentlőrinc Város Önkormányzata Ifjúsági és Sport Díjas pedagógusa. A vezető munkáját Tóth Eszter táncpedagógus, Krímer Csilla pedagógiai asszisztens segíti.