1 órája
Látványos, emlékezetes jubileumra készül a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport
Idén ünnepli megalapításának 35. évfordulóját a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport. A több évtizedes múltra visszatekintő Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport értékes részévé vált a kisváros kulturális életének, sokan ismerkednek meg általa a mozgás, a tánc örömével.
A Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport 1989-ben alakult a Pécshez közeli kisvárosban, Somogyiné Lakos Erika vezetésével.
Az első években a klasszikus balett iránt érdeklődő fiataloknak nyújtott színvonalas képzést, majd a 2000-es évektől egyre inkább a modern színpadi táncformák irányába tolódott el a képzés.
– Célunk a tánc formanyelvével igényes mozgáskultúrával rendelkező fiatalok képzése. A folyamatosan növekvő létszám miatt mára az óvodásoktól a szenior táncosokig hat csoportban zajlanak a tánc órák, ahol minden korosztály találhat magának elfoglaltságot
– mutatta be a csoportot vezetője, Somogyiné Lakos Erika.
A tánccsoport rendszeresen jelen van helyi és regionális bemutatókon és versenyeken. A haladó csoportokkal országos és nemzetközi versenyeken rendszeresen szerepelnek a díjazottak között is. Legjelentősebb versenyeik: Táncpedagógusok Országos Szövetsége fesztiválok, Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyek, Apáczai Táncfesztivál.
Számos díjat elnyert már a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport
– Nagy büszkeséggel tölt el, hogy folyamatos eredményeink alapján megkaptuk a Táncpedagógusok Országos Szövetsége Nívódíját, továbbá Szentlőrinc Város Önkormányzata Közéleti és Kulturális Díját – sorolta az elismeréseket Somogyiné Lakos Erika, akinek tevékenységét Berczik Díjjal és Koreográfusi Díjjalismerték el, egyben Szentlőrinc Város Önkormányzata Ifjúsági és Sport Díjas pedagógusa. A vezető munkáját Tóth Eszter táncpedagógus, Krímer Csilla pedagógiai asszisztens segíti.