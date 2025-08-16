augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

32°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
35 éve kezdték

1 órája

Látványos, emlékezetes jubileumra készül a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport

Címkék#Szentlőrinc Város Önkormányzat#Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport#verseny

Idén ünnepli megalapításának 35. évfordulóját a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport. A több évtizedes múltra visszatekintő Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport értékes részévé vált a kisváros kulturális életének, sokan ismerkednek meg általa a mozgás, a tánc örömével.

Kaszás Endre

A Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport 1989-ben alakult a Pécshez közeli kisvárosban, Somogyiné Lakos Erika vezetésével.

Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport: több generáció képviselői együtt a színpadon
Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport: több generáció képviselői együtt a színpadon
Fotó: SZ.A.T. / Forrás: SZ.A.T.

Az első években a klasszikus balett iránt érdeklődő fiataloknak nyújtott színvonalas képzést, majd a 2000-es évektől egyre inkább a modern színpadi táncformák irányába tolódott el a képzés.

– Célunk a tánc formanyelvével igényes mozgáskultúrával rendelkező fiatalok képzése. A folyamatosan növekvő létszám miatt mára az óvodásoktól a szenior táncosokig hat csoportban zajlanak a tánc órák, ahol minden korosztály találhat magának elfoglaltságot

 – mutatta be a csoportot vezetője, Somogyiné Lakos Erika.

A tánccsoport rendszeresen jelen van helyi és regionális bemutatókon és versenyeken. A haladó csoportokkal országos és nemzetközi versenyeken rendszeresen szerepelnek a díjazottak között is. Legjelentősebb versenyeik: Táncpedagógusok Országos Szövetsége fesztiválok, Magyar Látványtánc Sportszövetség versenyek, Apáczai Táncfesztivál.

Számos díjat elnyert már a Szentlőrinci Arabeszk Tánccsoport

– Nagy büszkeséggel tölt el, hogy folyamatos eredményeink alapján megkaptuk a Táncpedagógusok Országos Szövetsége Nívódíját, továbbá Szentlőrinc Város Önkormányzata Közéleti és Kulturális Díját – sorolta az elismeréseket Somogyiné Lakos Erika, akinek tevékenységét Berczik Díjjal és Koreográfusi Díjjalismerték el, egyben Szentlőrinc Város Önkormányzata Ifjúsági és Sport Díjas pedagógusa. A vezető munkáját Tóth Eszter táncpedagógus, Krímer Csilla pedagógiai asszisztens segíti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu