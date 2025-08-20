augusztus 20., szerda

Megye

3 órája

Szerdai programajánló

Mozi
Uránia Mozi: Egérfutam (k: 16.15 sze: 14.45), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (k: 14.45, sze: 16.45), Többesélyes szerelem (k: 20.00, sze: 18.15), Csupasz pisztoly (k: 18.15, sze: 20.30).
Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (k: 22.20), A fantasztikus 4-es: első lépések (k-sze: 13.40, 17.50), A hupikék törpikék (k-sze: 10.10, 12.15), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (k-sze: 10.00, 16.30), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (k-sze: 11.00), Csupasz pisztoly (k-sze: 13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 20.30, k: 22.30), Egérfutam (k-sze: 10.20, 13.15, 16.15, 18.20), Elio (k-sze: 10.50), F1 – A film (k-sze: 13.50, 19.30), Fegyverek (k-sze: 16.50, 19.45, k: 22.20), Hogyan tudnék élni nélküled? (k-sze: 14.00), Hozd vissza őt (k: 21.30), Így neveld a sárkányodat (k-sze: 11.10), Jurassic World: Újjászületés (k-sze: 15.10, 20.10), Lilo és Stitch – A csillagkutya (k-sze: 10.40, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (k-sze: 11.45, 14.45, 17.30, 20.15), Rosszfiúk 2. (k-sze: 11.30, 14.20, 17.00, 19.15), Spermageddon (k-sze: 20.00, k: 22.30), Superman (k-sze: 12.30), Szuper bébi (k-sze: 10.30, 13.00, 16.00), Többesélyes szerelem (k-sze: 10.45, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00, k: 21.15, 22.30), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (k: 17.45, sze: 21.45), Veszélyes állatok (k-sze: 18.10, 20.30, k: 22.30).

Turmix
Állatkert (Ángyán J. u. 1.): Mesélő Állatkert. A Pécsi Állatkert 65. születésnapja alkalmából indítja el a Mesélő Állatkert című 10 alkalmas kvíz vetélkedőt (10.00).
Baranya: X. Bőköz Fesztivál. Programokból: Kémes: Operett és világslágerek: Gentlemen koncert. Domoszlai Sándor, Buch Tibor, Csengeri Attila (14.00). Csalóka Péter és barátai (16.00), Vörös Edit és Domoszlai Sándor színművészek operett- és musicalműsora (18.00), Rudán Joe Akusztik koncert (19.00),
Harkány: XXX. Harkányi Fürdőfesztivál. Mai programokból: dj. Kovács Tomi – Kinder disco, gyerek fitness, ringató Sándor-Hidvégi Zsuzsival, PTE Brass Band, Stubendek Katalin és Götz Attila ünnepi műsor, Horváth Enikő és Salamon György latin dallamok, Kicsi Gesztenye Klub, Nihil Chips Duo, Bestiák Retro Örület Miss Bee-vel, Kiss Kata zenekar, Edda Musical a Kör (10.30 órától)Orfűi Malmok (Orfű, Füzes Antal sétány 3.): Az Államalapítás és az új kenyér ünnepe. Ünneplés, kenyéráldás, zene, tánc, kézműveskedés, fimomságok és jókedv várja a látogatókat (10.00).

