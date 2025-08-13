Szerdai programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.30), Csupasz pisztoly (16.30, 20.30),

Már megint nem férek a bőrödbe (18.20).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (20.00), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 18.00, 20.10), A hupikék törpikék (10.00, 12.00, 16.00), Cinematiné – Egy Minecraft film (11.00), Csupasz pisztoly (11.15, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Elio (11.40), F1 – A film (14.00, 17.00, 19.30), Fegyverek (11.30, 14.10, 16.50, 20.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.50), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (12.20, 16.45), Jurassic World: Újjászületés (10.15, 13.00, 14.45, 17.30, 20.20), Kardfog kapitány és a kalózmentő akció (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.10, 14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 12.20, 15.00, 17.20, 19.40), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.15, 13.20, 15.30, 17.45, 19.15), Spermageddon (20.30), Superman (11.50, 17.15), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (18.15).

Turmix

Escargo Kávé és Kakaóbár (Felsővámház u. 50.): Bóbita Kvízest. Gyertek, és éljétek át a nyári kvízesték varázsát! A kvíz „telefonmentes övezetben” zajlik, hogy semmi ne vonja el a figyelmedet a jó hangulatról és a csapatmunkáról (19.00).

JPM Néprajzi Múzeum (Rákóczi út 15.): „ASzakkör” című kiállítás. Az időszaki tárlat a baranyai ASzakkör program alkotócsoportjának munkáit mutatja be. A kiállítás 2025. augusztus 30-ig látogatható, keddtől–szombatig 10.00-től 16.00 óráig.

JPM Zsolnay Múzeum (Káptalan u. 2.): Tűzben születettt lótuszvirágok – Egyiptizáló alkotások a Zsolnay gyárban. A tárlat a Zsolnay gyár ókori Egyiptom inspirálta alkotásaira irányítja a figyelmet. A kiállítás megtekinthető 2025. augusztus 31-ig, keddtől–vasárnapig 10.00 órától 18.00 óráig.

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): Óvodás séta. Óvodás korú gyerekeket várnak szüleikkel, nagyszüleikkel. A gyerekek szimatolva, tapogatva ismerkedhetnek az arborétum csodálatos növényeivel, miközben végigjárják a kert illatösvényét (9.00 és 11.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): „Selyembe álmodott világ – Tündérvilág visszatér” című kiállítás. Szokolai-Lendvai Katalin selyemfestő kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 3-ig (10.00).