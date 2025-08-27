Szerdai programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (15.00), Többesélyes szerelem (16.30), Senki 2. (18.45, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A fantasztikus 4-es: első lépések (11.00, 15.10), A hupikék törpikék (12.20), Apáca a városban (13.45, 18.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 13.30, 16.30), Cinematiné – Csongor és Tünde (11.00), Csupasz pisztoly (14.00, 16.50, 18.40, 20.30), Egérfutam (11.10, 14.20, 17.20), Elio (10.00), F1 – A film (13.45, 19.30), Fegyverek (17.30, 20.15), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.20), Így neveld a sárkányodat (12.40), Jurassic World: Újjászületés (16.45, 19.45), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.00, 15.15), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 14.30, 17.40), Rosszfiúk 2. (10.15, 12.50, 15.40, 18.15, 19.30), Senki 2. (12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Spermageddon (19.50), Superman (11.00), Sültcsinálta hős (11.50, 15.30, 17.50), Szuper bébi (10.15), Többesélyes szerelem (12.00, 15.00, 17.30, 20.00), Utazásból bukó (12.00, 16.00, 20.00), Veszélyes állatok (20.20).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Szent István tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00 és 15.00).

Komlóverzum Látogatóközpont (Komló, Városház tér 1.): Állandó kiállítások. „Fejezetek Komló múltjából” című helytörténeti kiállítás, A Mecsek természetvilága, A mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus. Nyitvatartás: keddtől-vasárnapig: 10.00-18.00 óráig.

JPM Zsolnay Múzeum (Káptalan u. 2.): Tűzben születettt lótuszvirágok – Egyiptizáló alkotások a Zsolnay gyárban. A tárlat a Zsolnay gyár ókori Egyiptom inspirálta alkotásaira irányítja a figyelmet. A kiállítás megtekinthető 2025. augusztus 31-ig, keddtől–vasárnapig 10.00 órától 18.00 óráig.

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): „Selyembe álmodott világ – Tündérvilág visszatér” című kiállítás. Szokolai-Lendvai Katalin selyemfestő kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 3-ig (10.00).