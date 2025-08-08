augusztus 8., péntek

Bravó!

34 perce

Mentőautóból a színpadra – Baranyai zenekar hódít a Szigeten

Címkék#verseny#Szentgyörgyváry Balázs#Sziget Fesztivál#zenekar#Pécs

Egyre népszerűbb a baranyaiak körében, sőt immár országos szinten is a Made in B zenekar. A banda karrierjének talán legfontosabb pillanata jön vasárnap, amikor fellépnek a Sziget Fesztiválon.

Bama.hu

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán számolt be egy nem mindennapi hírről, arról hogy a Sziget Fesztiválon lép fel egy baranyai mentő.

Szentyörgyváry Balázs mentőtechnikus a Sziget Fesztiválon lép fel
Szentgyörgyváry Balázs az életmentésben és a színpadon is otthon van, most a Sziget Fesztiválon lép fel
Forrás: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Idén a mentők nem csupán a Sziget fesztiválozók egészségügyi biztosításáért felelnek, hiszen egy bajtársunkkal a színpadon is találkozhattok. 

– fogalmaztak. 

Az említett bajtárs pedig nem más, mint a baranyai származású Szentgyörgyváry Balázs mentőtechnikus, aki nem mellesleg a Pécsről indult Made in B könnyűzenei formáció alapító tagja. S, hogy jutottak el a baranyai vármegyeszékhelyről Magyarország legnagyobb fesztiváljára? Erről korábban hírportálunkon is beszámoltunk.

Így jutottak a Sziget Fesztiválra

A srácok a 2025-ös Ki Mit Tube online tehetségkutató versenyen vettek részt még tavasszal, melyre a Made in B egy saját dalával nevezett. Itt először a legjobb 9 produkció közé kerültek, a szakmai zsűri pedig őket választotta ki, hogy bemutatkozhassanak a Sziget Fesztiválon. Sőt, végül a verseny fődíját, 5 millió forintot is bezsebeltek, melyet karrierjük építésére fordíthatnak. 

– Elsősorban Baranyában lépünk fel, de szeretnénk, ha az ország többi részén is megismerhetnének bennünket. Egy éve élő zenekarral is fellépünk, és régóta dédelgetett álmunk egy önálló élő koncert Pécset – számolt be róla hírportálunknak tavasszal a frontember. Álmuk pedig nagy eséllyel valóra válik.

A Made in B tehát augusztus 10-én, 13 órakor kezd a Szigeten, a Lightstage-en, aki részt vesz a fesztiválon semmiképpen se hagyja ki!

 

 

 

