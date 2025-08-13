Hetedszer költöznek be művészek, indul a Szigetvári Művésztelep

Az alkotók kötetlenül, szabadon dolgozhatnak, miközben szakmai támogatást és segítséget is kapnak munkájukhoz. A Szigetvári Művésztelep célja, hogy inspiráló környezetet biztosítson a résztvevőknek, és olyan alkotások szülessenek, amelyek méltó módon idézik meg Szigetvár hangulatát és történelmét.

A 2024-es Szigetvári Művésztelepre mi is ellátogattunk

Fotó: Laufer László

Jön a Szigetvári Művésztelep megnyitó kiállítása

A 7. Szigetvári Művésztelep indulásával egy időben nyílik meg Szigetvári Zrínyi várban, a Dr. Hóvári János rendezvény- és kiállítóteremben Ország László „Metafórák” című kiállítása, amely a következő hetekben színesíti Szigetvár kulturális életét. Augusztus 13-án, szerdán 17 órakor várják az érdeklődőket, a vendégeket dr. Vass Péter polgármester köszönti, a tárlatot Ormai István nyitja meg.