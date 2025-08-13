6 órája
Hetedszer költöznek be művészek, indul a Szigetvári Művésztelep
Immár hetedik alkalommal költöznek be Szigetvárra festő- és grafikusművészek, hogy a történelmi város különleges atmoszférájában alkothassanak maradandót. A Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület által szervezett Szigetvári Művésztelep ismét otthonra talál Szigetváron.
Az alkotók kötetlenül, szabadon dolgozhatnak, miközben szakmai támogatást és segítséget is kapnak munkájukhoz. A Szigetvári Művésztelep célja, hogy inspiráló környezetet biztosítson a résztvevőknek, és olyan alkotások szülessenek, amelyek méltó módon idézik meg Szigetvár hangulatát és történelmét.
Jön a Szigetvári Művésztelep megnyitó kiállítása
A 7. Szigetvári Művésztelep indulásával egy időben nyílik meg Szigetvári Zrínyi várban, a Dr. Hóvári János rendezvény- és kiállítóteremben Ország László „Metafórák” című kiállítása, amely a következő hetekben színesíti Szigetvár kulturális életét. Augusztus 13-án, szerdán 17 órakor várják az érdeklődőket, a vendégeket dr. Vass Péter polgármester köszönti, a tárlatot Ormai István nyitja meg.
A kiállítás július 18. és augusztus 24. között, mindennap 9 és 18 óra között tekinthető meg. A szervezést a Kapos ART Egyesület végezte, a kiállítást Vörös András rendezte.