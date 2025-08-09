Szombati programajánló

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.30), Csupasz pisztoly (16.30, v: 18.40, 20.30), Már megint nem férek a bőrödbe (18.20).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (20.00, 22.20), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 18.00, 20.10, 22.30), A hupikék törpikék (10.00, 12.00, 16.00), Cinematiné – Egy Minecraft film (11.00), Csupasz pisztoly (11.15, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30), Elio ( 11.40), F1 – A film (14.00, 17.00, 19.30), Fegyverek (11.30, 14.10, 16.50, 20.00, 22.15), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.50), Hozd vissza őt (15.00, 19.50, 22.30), Így neveld a sárkányodat (12.20, 16.45), Jurassic World: Újjászületés (10.15, 13.00, 14.45, 17.30, 20.20), Kardfog kapitány és a kalózmentő akció (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.10, 14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 12.20, 15.00, 17.20, 19.40, 22.00), Násznaposok (22.00), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.15, 13.20, 15.30, 17.45, 19.15), Spermageddon (20.30, 22.30), Superman (11.50, 17.15), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (18.15, 21.30).

Koncert

Pécs (Káptalan Kert): Hobo 80 koncert (19.00).

Turmix

Siklós: Siklósi Várfesztivál. Programokból: felvonulás, harcászati bemutató, díszlövés, solymász bemutató, Fekete sereg, gregorián ének, Kelti Szél Zenekar koncertje, nehézvértes csata, Toborozás: színdarab, időutazás a hagyományőrző táborokban, Fortuna Rock Band, Nihil Chips koncert, Edda koncert, Retró disco (10.00).

Szederkény: Szederkényi Autós Nap. Programokból: 60 meghívott autó, kézműves vásár, gyermekprogramok, tombola, szimulátor, veterán autók, gasztro udvar, verda börze (9.00).

Zsolnay Kulturális Negyed: Az égbolt távcsöves megfigyelése. Látható lesz a Hold, a Szaturnusz, megtekinthetjük a távcsővel a nyári égbolt érdekes objektumait, és a nyári csillagképek legendáit is hallhatjuk. A részvétel ingyenes (22.00).