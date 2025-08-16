augusztus 16., szombat

Szombati programsoroló

Bama.hu

Mozi

Uránia Mozi: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (16.45), Egérfutam (14.45), Többesélyes szerelem (18.15), Csupasz pisztoly ( 20.30).  

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (22.20), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 17.50), A hupikék törpikék (10.10, 12.15), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 16.30), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (11.00), Csupasz pisztoly (13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 20.30, 22.30), Egérfutam (10.20, 13.15, 16.15, 18.20), Elio (10.50), F1 – A film (13.50, 19.30), Fegyverek (16.50, 19.45, 22.20), Hogyan tudnék élni nélküled? (14.00), Hozd vissza őt (21.30), Így neveld a sárkányodat (11.10), Jurassic World: Újjászületés (15.10, 20.10), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.40, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.45, 14.45, 17.30, 20.15), Rosszfiúk 2. (11.30, 14.20, 17.00, 19.15), Spermageddon ( 20.00, 22.30), Superman (12.30), Szuper bébi (10.30, 13.00, 16.00), Többesélyes szerelem (10.45, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00,  21.15, 22.30), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (17.45, 21.45), Veszélyes állatok (18.10, 20.30, 22.30).

Színház

VOKE Vasutas Művelődési Ház (Váradi A. u. 7/2.): Vitéz László vándorúton – bábelőadás (11.00).

Koncert

Káptalan Kert: Tankcsapda koncert (kapunyitás: 19.00, koncertkezdés: 20.00).  

Zsolnay Kulturális Negyed (Pirogránit udvar): Serenata koncert –Gyertyafényes koncert a csillagok alatt (20.30).  

Turmix

Baranya: X. Jubileumi Bőköz Fesztivál. Programokból: Szaporca: kézműves foglalkozás (13.00), elszármazottak találkozója (13.00), néptánctalálkozó, népdaltanítás (14.00), Tenkes Zenekar és a Vardos Duó interaktív koncertje (18.00), Szulák Andrea koncert (18.30), Budapest Jazz Orchestra nagykoncert, vendégművészek: Urbán Orsi és Gájer Bálint (20.30).

Kozármisleny (Művelődési Központ): Szabadtéri mozizás. Mai film: Mamma Mia! (21.00).

Mecsek Discovery Center (Árpádtető): Pataklakó parányok mindennapjai – tematikus családi nap. Ismerd meg a MecseXplorer kiállítást, játékos ismerkedés a pataklakó parányokkal közelebbről az oktatóteremben (10.00).

