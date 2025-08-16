augusztus 16., szombat

Gazdag program

1 órája

Sztárparádét hoz már a Zeneszüret előzetes tájékoztatója is

Kaszás Endre

Már az előzetes sajtótájékoztató résztvevői is sokat elárulnak az idei Zeneszüret Fesztivál programjának gazdagságáról. Az érdeklődő közönséget Miklósa Erika, Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas, és a Magyar Szent István-renddel kitüntetett koloratúrszoprán opera-énekesnő; Pál István Szalonna, Magyar Állami Népi Együttes Örökös tagja, Liszt Ferenc-díjas, Érdemes művész és Kiváló művész; Szamosi Szabolcs, Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgató, Liszt Ferenc-Díjas orgonaművész és Nagy Judit, kommunikációs és program igazgató avatja be az idei felhozatalba.

A Pécsi Kodály Központban augusztus 25-én tartott ismertetőn bemutatják a szeptember 11–14. között Pécsett megrendezésre kerülő fesztivál változatos programját.

A Zeneszüret a klasszikus, népzenei, világzenei és könnyűzenei műfajok találkozási pontja, különleges helyszínekkel és neves előadókkal.

 

