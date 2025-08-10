Vasárnapi programsoroló

Mozi

Uránia Mozi: Rosszfiúk 2. (14.30), Csupasz pisztoly (18.40, 20.30), Már megint nem férek a bőrödbe (16.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): 28 évvel később (20.00), A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 18.00, 20.10), A hupikék törpikék (10.00, 12.00, 16.00), Cinematiné – Egy Minecraft film (11.00), Csupasz pisztoly (11.15, 13.10, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Elio (11.40), F1 – A film (14.00, 17.00, 19.30), Fegyverek ( 11.30, 14.10, 16.50, 20.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (15.50), Hozd vissza őt (15.00, 19.50), Így neveld a sárkányodat (12.20, 16.45), Jurassic World: Újjászületés (10.15, 13.00, 14.45, 17.30, 20.20), Kardfog kapitány és a kalózmentő akció (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.10, 14.30), Már megint nem férek a bőrödbe (10.00, 12.20, 15.00, 17.20, 19.40), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.15, 13.20, 15.30, 17.45, 19.15), Spermageddon (20.30), Superman ( 11.50, 17.15), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (18.15).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Szent István tér): Pécs udvarainak rejtett kincsei. Világörökségi ókeresztény sírok az Apáca utca udvaraiban (11.00).

Zsolnay Kulturális Negyed: Nyáresti Pirogránit séta. Egy kellemes nyáresti séta idegenvezetéssel a Zsolnay Negyedben (19.00), Pirogránit kertmozi. Mai film: „A Karib-tenger kalózai: A fekete gyöngy átka” (21.00).