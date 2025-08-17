augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

28°
+37
+20
Baranya

5 órája

Vasárnapi programsoroló

Bama.hu

Mozi

Uránia Mozi: Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (14.45), Egérfutam (16.15), Többesélyes szerelem ( 20.00), Csupasz pisztoly (18.15).  

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.):  A fantasztikus 4-es: első lépések (13.40, 17.50), A hupikék törpikék (10.10, 12.15), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 16.30), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (11.00), Csupasz pisztoly (13.10, 15.00, 16.50, 18.40, 20.30), Egérfutam (10.20, 13.15, 16.15, 18.20), Elio (10.50), F1 – A film (13.50, 19.30), Fegyverek (16.50, 19.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (14.00), Így neveld a sárkányodat ( 11.10), Jurassic World: Újjászületés (15.10, 20.10), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.40, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (11.45, 14.45, 17.30, 20.15), Rosszfiúk 2. (11.30, 14.20, 17.00, 19.15), Spermageddon ( 20.00), Superman (12.30), Szuper bébi (10.30, 13.00, 16.00), Többesélyes szerelem (10.45, 12.30, 13.45, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (17.45), Veszélyes állatok (18.10, 20.30).

Turmix

Baranya: X. Jubileumi Bőköz Fesztivál. Programokból: Szaporca: „Mennyei harmóniák”: Oláh Tánia operaénekes és Kuzsner Péter orgonaművész koncertje (11.00), Ormánsági lakodalmas (16.00), Magyar Nemzeti Táncegyüttes műsora (19.30).

Zsolnay Kulturális Negyed (Pirogránit udvar): Pirogránit kertmozi. Mai film: Szerelmünk lapjai (21.00).

